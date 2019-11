Още снимки: test Как Полша си върна златните резерви от Bank of England? През последните няколко месеца лондонският офис на логистичната компания G4S е бил натоварен със специално поръчение, пише компанията в свой блог пост. Тя е трябвало да транспортира 100 тона злато (или около 8 хил. кюлчета злато) от трезорите на Bank of England до неназовано британско летище, откъдето те са отлетели за Полша.



На компанията са били необходими осем среднощни курса, последният от които е осъществен на 22 ноември, за да извърши едно от най-големите премествания на злато в света и сигурно най-голямото частно транспортиране на такова количество злато в историята. Нейните логистични камиони са били съпровождани от полицейски ескорт и хеликоптери. Кюлчетата са били инвестиционно злато от вида London good delivery, като теглото на всяко от тях е почти 12,5 кг. Общата стойност на каргото, пренесено от G4S, е възлизала на 4,7 млрд. долара.



"Движението на златото беше внимателно планирано и координирано с всички, включително и с полицията, Bank of England, Народната банка на Полша и G4Si", казва оперативният директор на G4S Cash Solutions за Великобритания Джон Ленъкс. "Предвид чувствителността на тази операция, ние трябваше да сме готови за всичко. Плановете можеше да се променят във всеки момент."



Персонал на G4S е летял и до полското летище, тъй компанията е носила отговорност за цялостния трансфер на златните кюлчета. "Не спирахме никъде, освен в трезорите на Народната банка", коментира един от служителите на компанията.



Златото, което компанията е транспортирала, е евакуирано от Полша в навечерието на Втората световна война. През вечерта на 4 септември 1939 г. около 80 тона кюлчета, заедно с други активи и банкноти, са изпратени на пътешествие, при което преминават през Румъния, Турция, Африка, Франция и Ню Йорк. Четири години по-късно то е разделено на четири и разпределено в Bank of Canada, Bank of England и Федералния резерв в Ню Йорк.



По-рано тази година Народната банка на Полша оповести, че ще купи 100 тона злато, с което резервите ? от благородния метал достигнаха 228,6 тона. "С нарастващата геополитическа несигурност, това не е изненадващ ход", коментира управляващият директор на G4S Джулиън Хъскард. През последните няколко месеца лондонският офис на логистичната компания G4S е бил натоварен със специално поръчение, пише компанията в свой блог пост. Тя е трябвало да транспортира 100 тона злато (или около 8 хил. кюлчета злато) от трезорите на Bank of England до неназовано британско летище, откъдето те са отлетели за Полша.На компанията са били необходими осем среднощни курса, последният от които е осъществен на 22 ноември, за да извърши едно от най-големите премествания на злато в света и сигурно най-голямото частно транспортиране на такова количество злато в историята. Нейните логистични камиони са били съпровождани от полицейски ескорт и хеликоптери. Кюлчетата са били инвестиционно злато от вида London good delivery, като теглото на всяко от тях е почти 12,5 кг. Общата стойност на каргото, пренесено от G4S, е възлизала на 4,7 млрд. долара."Движението на златото беше внимателно планирано и координирано с всички, включително и с полицията, Bank of England, Народната банка на Полша и G4Si", казва оперативният директор на G4S Cash Solutions за Великобритания Джон Ленъкс. "Предвид чувствителността на тази операция, ние трябваше да сме готови за всичко. Плановете можеше да се променят във всеки момент."Персонал на G4S е летял и до полското летище, тъй компанията е носила отговорност за цялостния трансфер на златните кюлчета. "Не спирахме никъде, освен в трезорите на Народната банка", коментира един от служителите на компанията.Златото, което компанията е транспортирала, е евакуирано от Полша в навечерието на Втората световна война. През вечерта на 4 септември 1939 г. около 80 тона кюлчета, заедно с други активи и банкноти, са изпратени на пътешествие, при което преминават през Румъния, Турция, Африка, Франция и Ню Йорк. Четири години по-късно то е разделено на четири и разпределено в Bank of Canada, Bank of England и Федералния резерв в Ню Йорк.По-рано тази година Народната банка на Полша оповести, че ще купи 100 тона злато, с което резервите ? от благородния метал достигнаха 228,6 тона. "С нарастващата геополитическа несигурност, това не е изненадващ ход", коментира управляващият директор на G4S Джулиън Хъскард. /money.bg Днес+ Запази и Сподели