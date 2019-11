Още снимки: test Марая Кери влезе в Книгата на Гинес с три световни рекорда наведнъж Марая Кери счупи три световни рекорда наведнъж.



Сертификатът от Книгата на рекордите на Гинес й бе връчен на 25 ноември, съобщава 24СМИ.



Става въпрос за факта, че песента „All I Want for Christmas Is You“ е сингълът с най-висока позиция в класацията на всички времена „Hot 100“.



Също така тази песен е с най-много сваляния в интернет за един ден. Последният рекорд се отнася до факта, че песента се е задържала най-много седмици в класациите на Великобритания.



Всички постижения на певицата ще бъдат включени в новото издание на Книгата на рекордите на Гинес, което ще излезе догодина.



Награждаването се състоя по време на коледно шоу в Лас Вегас. Певицата сподели добрите новини в Инстаграм.