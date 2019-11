Още снимки: test Бизнесът на семейство Бекъм е губещ от години Модната марка на Виктория Бекъм отново отчете загуба: през 2018 г. нейният бизнес загуби 12,3 милиона паунда (15,6 милиона долара), въпреки факта, че дрехите и аксесоарите на тази марка се продават по целия свят в повече от 400 магазина, съобщи Би Би Си.



Бизнесът на бившата звезда на Spice Girls носи загуби за единадесета поредна година – от създаването на компанията през 2008 година.



Самата Виктория Бекъм казва, че този проект не е суета: и иска да го превърне в печеливш.



„Искам марката да съществува след 10, 20, 30, 40 години и ако трябва ще отида на нула и след това ще печеля“, каза тя в интервю за Financial Times през март тази година. „Ние сме на прав път, но не нещата не се случват за един ден”, допълни тя.



За да увеличи продажбите, компанията опита различни начини: пусна собствена козметика, влезе в партньорство с Reebok и обяви намаление на цените. Но резултатите от 2018 г. все още бяха разочароващи.



Не само Виктория Бекъм има финансови затруднения, но и съпругът й Дейвид.



Общите приходи на техния бизнес, който се управлява от холдинговата компания Beckham Brand Holdings, през 2018 г. намаляха с 18% до 45,8 милиона паунда.



С какво се занимава звездното семейство?



Напускайки спорта, Дейвид Бекъм заяви, че иска сериозно да се включи в изграждането и развитието на бизнес.



Той продължава да е „рекламно лице“, участва в реклами за L’Oreal, Adidas, Armani, Gillette и Pepsi Co, а понякога и във филми.



Но и като предприемач той успя да започне производството на собствени модни стоки, обувки и парфюми.



Многостранният бизнес на Бекъм се ръководи от водещата холдингова компания Beckham Brand и дъщерните дружества DB (David Beckham) Ventures и Seven Global, които от своя страна притежават акции в различни компании, включително във футболния клуб Inter Miami FC, който бившият капитан на Англия иска да направи най-добрия клуб в Америка.



Тази пролет бивш футболист и съпругата му закупиха акциите в Beckham Brand Holdings на дългогодишния си бизнес партньор Саймън Фулър (бивш мениджър на Spice Girls и създател на най-високо оцененото американско телевизионно шоу American Idol) и придобиха контрола над марката.



Въпреки намалението на печалбата, двойката Бекъм получи над 11 милиона паунда тази година дивиденти и няма причина да се говори за евентуален фалит. По-скоро вестниците пишат за „леко отслабване на магията на Бекъм“, който досега „превръщаше всичко, до което се докосне, в злато“. Модната марка на Виктория Бекъм отново отчете загуба: през 2018 г. нейният бизнес загуби 12,3 милиона паунда (15,6 милиона долара), въпреки факта, че дрехите и аксесоарите на тази марка се продават по целия свят в повече от 400 магазина, съобщи Би Би Си.Бизнесът на бившата звезда на Spice Girls носи загуби за единадесета поредна година – от създаването на компанията през 2008 година.Самата Виктория Бекъм казва, че този проект не е суета: и иска да го превърне в печеливш.„Искам марката да съществува след 10, 20, 30, 40 години и ако трябва ще отида на нула и след това ще печеля“, каза тя в интервю за Financial Times през март тази година. „Ние сме на прав път, но не нещата не се случват за един ден”, допълни тя.За да увеличи продажбите, компанията опита различни начини: пусна собствена козметика, влезе в партньорство с Reebok и обяви намаление на цените. Но резултатите от 2018 г. все още бяха разочароващи.Не само Виктория Бекъм има финансови затруднения, но и съпругът й Дейвид.Общите приходи на техния бизнес, който се управлява от холдинговата компания Beckham Brand Holdings, през 2018 г. намаляха с 18% до 45,8 милиона паунда.С какво се занимава звездното семейство?Напускайки спорта, Дейвид Бекъм заяви, че иска сериозно да се включи в изграждането и развитието на бизнес.Той продължава да е „рекламно лице“, участва в реклами за L’Oreal, Adidas, Armani, Gillette и Pepsi Co, а понякога и във филми.Но и като предприемач той успя да започне производството на собствени модни стоки, обувки и парфюми.Многостранният бизнес на Бекъм се ръководи от водещата холдингова компания Beckham Brand и дъщерните дружества DB (David Beckham) Ventures и Seven Global, които от своя страна притежават акции в различни компании, включително във футболния клуб Inter Miami FC, който бившият капитан на Англия иска да направи най-добрия клуб в Америка.Тази пролет бивш футболист и съпругата му закупиха акциите в Beckham Brand Holdings на дългогодишния си бизнес партньор Саймън Фулър (бивш мениджър на Spice Girls и създател на най-високо оцененото американско телевизионно шоу American Idol) и придобиха контрола над марката.Въпреки намалението на печалбата, двойката Бекъм получи над 11 милиона паунда тази година дивиденти и няма причина да се говори за евентуален фалит. По-скоро вестниците пишат за „леко отслабване на магията на Бекъм“, който досега „превръщаше всичко, до което се докосне, в злато“. /БГНЕС Днес+ Запази и Сподели