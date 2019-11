Още снимки: test Black Friday: Историята на явлението Чудили ли сте се как Черният петък получава името си?



Всяка година известният уикенд на разпродажбите, който следва Деня на благодарността в САЩ, вълнува значителна част от купувачите, които са в търсене на най-добрите оферти. Той се счита и за начало на коледното пазаруване и с други думи е изцяло американска традиция, която се е сторила твърде атрактивна и за бизнесите в други държави, пише The Telegraph.



Но колко хора знаят за историята на явлението и употребата на името Черен петък, преди то да бъде свързано с манията за пазаруване преди Коледа.



Произход и история зад явлението Черен петък



Терминът "Черен петък" всъщност първо е бил свързван с финансовата криза, а не с намаленията по магазините. Двама финансисти на Уолстрийт Джим Фиск и Джей Гулд заедно купуват значително количество злато в САЩ с надеждата за общо покачване на цените и големи печалби.



Вместо това обаче в петък (който по-късно започва да бъде свързван с името Черен петък), 24 септември 1869 г., пазарът на злато в САЩ се срива и действията им довеждат до десетки фалити. Няколко години по-късно периодът след Деня на благодарността започва да се асоциира с името. Още повече американските магазини започват да отбелязват в своите доклади печалбите си с черно, а загубите с червено. Те стигат до извода, че много от магазините са в червената зона през цялата година, но в петъка след Деня на благодарността графиката "почернява", защото хората купуват много намалени продукти, готвейки се за празниците.



Кой е измислил името Черен петък?



Полицейските служители във Филаделфия са били първите, които са въвели това понятие заради периода след Деня на благодарността през 50-те години на миналия век. По това време тълпи от туристи и купувачи идват в града за празника, като създават множество задръствания и хаос, а полицаите трябва да работят извънредно, за да овладеят големите тълпи от хора. Именно те определят събитието като "Черен петък". С разпространението на термина из щата обаче търговците ставали все по-недоволни от негативното му звучене. Затова и се опитват да го променят на "Голям петък", но не успяват.



По-късно Черният петък става още по-известен, след като през 1966 г. е публикувана реклама свързана с него в списание The American Philatelist. В края на 80-те години терминът е широко разпространен в цялата страна и търговците на дребно започват да го обвързват с продажбите им след Деня на благодарността. Днес Черният петък е най-голямото търговско събитие в САЩ за годината, когато много магазини намалят цените на редица продукти, за да увеличат печалбите си и да дадат официален старт на празничния сезон.



Традицията с пазаруването на този ден



Голямото количество продажби през ноември са били популярни в САЩ преди полицаите от Филаделфия да въведат термина "Черен петък". Една от големите вериги магазини в страната Macy's е първата, която рекламира пазаруването след Деня на благодарността през 1924 г., по време на парада за празника в Ню Йорк.



Този ден на пазаруване става популярен през 30-те години на миналия век, въпреки че търговците на дребно имат сериозни затруднения по време на Голямата депресия. Президентът Франклин Рузвелт решава да премести датата на Деня на благодарността една седмица по-рано от нормалното през 1939 г. с надеждата, че продажбите ще стимулират икономиката на САЩ. Някои наричат този подход "Franksgiving"(от Thanksgiving).



Днес милиони американци обикалят десетки магазини и сърфират из множество уебсайтове, за да намерят най-добрите оферти. Търговците на дребно често продължават продажбите си през уикенда, завършвайки с онлайн оферти за т.нар. Кибер понеделник (Cyber Monday), който е ориентиран към разпродажбите в онлайн магазините.



Aнализирайки 80 от топ 100 онлайн търговци на дребно в САЩ, Adobe Analytics установяват, че онлайн разходите по време на Черния петък през 2018 г. достигат 6,2 милиарда долара, като два милиарда от тях са генерирани от смартфони.



Черният петък по света



Наред с Великобритания и САЩ, Черният петък се появява и в други държави по света включително Бразилия, Индия, Франция, Норвегия, Румъния и Германия. Според Citipost Mail 6,4 милиона канадци приемат Черния петък като празник и много от тях отиват в САЩ, за да пазаруват - въпреки че тази тенденция спада през последните години поради обменните курсове.



В Мексико наричат своята версия на Черния петък "El Buen Fin", което означава "добрият край", докато в Обединените арабски емирства магазините намаляват цените си на събитието наречено "Бял петък".



Дали Черният ноември е новият Черен петък?



Черният петък се превърна във важен период за много търговци на дребно, тъй като се надяват чрез определени отстъпки да увеличат печалбите си. За да подобрят процеса на продажби и онлайн доставките, да се справят с конкуренцията и да задоволят нуждите на клиентите, тe решават да правят разпродажбите си за по-дълъг период, а не за традиционните 24 часа.



През последните години започнаха редица промоции и оферти в дните, оставащи до Черния петък, ход, който беше наречен "Черна петица" (Black Fiveday).



Някои онлайн търговци дори стартират продажбите си в началото на ноември, продължавайки през уикенда на Черния петък и завършвайки с Кибер понеделника. Елън Дейвис, старши вицепрезидент на Националната федерация за търговия на дребно в САЩ, за първи път използва този термин през 2005 г., когато забеляза увеличение на онлайн продажбите в понеделник след Деня на благодарността.



/money.bg