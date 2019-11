Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Ференцварош - Еспаньол

07:00 Film Plus: Футбол: Осасуна - Атлетик /Б/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

08:00 Max Sport 3: Серия А: Лече - Каляри

08:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Арсенал - Айнтрахт

09:00 Film Plus: Футбол: Валядолид - Севиля (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

10:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 21-ви епизод /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Наполи

10:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Фейенорд - Рейнджърс

10:40 BNT 3: Футбол: Астана - Манчестър Юнайтед - среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

12:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2019-20), 18-и епизод /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Болоня - Парма

12:05 Nova Sport: Футбол: Суонси Сити - Милуол, мач от Чемпиъншип /п/

12:10 Film Plus: Тенис: Нао Хибино - Михаела Бузарнеску (Hana-Cupid Japan Women's Open, Хирошима; WTA International - I полуфинал, повторение)

12:30 BNT 3: Футбол: Истанбул Башакшехир - Рома - среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

12:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Краснодар - Базел

13:30 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 13-и епизод /п/

13:30 Diema Sport: Футбол: Локомотив ГО - Септември, мач от Втора професионална лига, директно

14:00 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Галатасарай - Брюж Пета среща от груповата фаза

14:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Лацио - Клуж

15:10 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Четвъртфинална среща

15:15 BNT: Обзор Лига Европа

15:40 Film Plus: Тенис: Нао Хибино - Масаки Дои (Hana-Cupid Japan Women's Open, Хирошима; WTA International - финал, повторение)

16:00 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

16:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Реал Мадрид - Пари Сен Жермен Пета среща от груповата фаза

16:20 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Четвъртфинална среща

16:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 17-и епизод /п/

16:30 Diema Sport: Футбол: Етър - Славия, мач от efbet Лига, директно

17:00 Film Plus: Футбол: Ейбар - Алавес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

18:00 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

18:00 Max Sport 3: АяксТВ: Лил - Аякс Пета среща от груповата фаза на шампионска лига 2019/20 г.

18:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

18:30 Nova Sport: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2019-20), 1-ви епизод /п/

18:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

18:30 Diema Sport 2: Волейбол: Нефтохимик - Хебър, мач от Суперлигата, директно

18:45 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

19:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

19:00 BNT 3: Футбол: ЦСКА /Москва/ - Лудогорец, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

19:00 Nova Sport: Баскетбол: Тенерифе - Бетис, мач от испанската баскетболна лига /п/

19:00 Diema Sport: Баскетбол: Бруклин Нетс - Бостън Селтикс, мач от НБА, директно

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

20:30 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

20:30 Film Plus: Тенис: Шуай Пън - Елена Рибакина (Jiangxi International Women's Tennis Open, Нанчан; WTA International - II полуфинал, повторение)

20:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

20:50 BNT 3: УЕФА Лига Европа: Обзор

21:00 Max Sport 3: Серия А: "Преди кръга"

21:10 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

21:15 Nova Sport: "Преди кръга за Купата на Футболната асоциация" (2019-20), 2-ри епизод

21:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Шалке 04 - Унион Берлин, директно

21:30 BNT 3: Арена футбол

21:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

21:45 Diema Sport 2: Футбол: Суонси Сити - Фулъм, мач от Чемпиъншип, директно

21:55 Nova Sport: Футбол: Молдън & Типтрий - Нюпорт Каунти, мач от втори кръг за Купата на Футболната асоциация, директно

22:30 Film Plus: Тенис: Елена Рибакина - Ребека Петерсон (Jiangxi International Women's Tennis Open, Нанчан; WTA International - финал и награждаване, повторение)

23:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

23:30 Max Sport 3: Серия А: "Екстра Калчо"

23:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол" 06:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Ференцварош - Еспаньол07:00 Film Plus: Футбол: Осасуна - Атлетик /Б/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)08:00 Max Sport 3: Серия А: Лече - Каляри08:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Арсенал - Айнтрахт09:00 Film Plus: Футбол: Валядолид - Севиля (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)10:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 21-ви епизод /п/10:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Наполи10:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Фейенорд - Рейнджърс10:40 BNT 3: Футбол: Астана - Манчестър Юнайтед - среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"12:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2019-20), 18-и епизод /п/12:00 Max Sport 3: Серия А: Болоня - Парма12:05 Nova Sport: Футбол: Суонси Сити - Милуол, мач от Чемпиъншип /п/12:10 Film Plus: Тенис: Нао Хибино - Михаела Бузарнеску (Hana-Cupid Japan Women's Open, Хирошима; WTA International - I полуфинал, повторение)12:30 BNT 3: Футбол: Истанбул Башакшехир - Рома - среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"12:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Краснодар - Базел13:30 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 13-и епизод /п/13:30 Diema Sport: Футбол: Локомотив ГО - Септември, мач от Втора професионална лига, директно14:00 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Галатасарай - Брюж Пета среща от груповата фаза14:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Лацио - Клуж15:10 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Четвъртфинална среща15:15 BNT: Обзор Лига Европа15:40 Film Plus: Тенис: Нао Хибино - Масаки Дои (Hana-Cupid Japan Women's Open, Хирошима; WTA International - финал, повторение)16:00 Diema Sport: Студио "Футбол", директно16:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Реал Мадрид - Пари Сен Жермен Пета среща от груповата фаза16:20 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Четвъртфинална среща16:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 17-и епизод /п/16:30 Diema Sport: Футбол: Етър - Славия, мач от efbet Лига, директно17:00 Film Plus: Футбол: Ейбар - Алавес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)18:00 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно18:00 Max Sport 3: АяксТВ: Лил - Аякс Пета среща от груповата фаза на шампионска лига 2019/20 г.18:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно18:30 Nova Sport: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2019-20), 1-ви епизод /п/18:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"18:30 Diema Sport 2: Волейбол: Нефтохимик - Хебър, мач от Суперлигата, директно18:45 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно19:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг19:00 BNT 3: Футбол: ЦСКА /Москва/ - Лудогорец, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"19:00 Nova Sport: Баскетбол: Тенерифе - Бетис, мач от испанската баскетболна лига /п/19:00 Diema Sport: Баскетбол: Бруклин Нетс - Бостън Селтикс, мач от НБА, директно20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване20:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване20:30 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно20:30 Film Plus: Тенис: Шуай Пън - Елена Рибакина (Jiangxi International Women's Tennis Open, Нанчан; WTA International - II полуфинал, повторение)20:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"20:50 BNT 3: УЕФА Лига Европа: Обзор21:00 Max Sport 3: Серия А: "Преди кръга"21:10 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно21:15 Nova Sport: "Преди кръга за Купата на Футболната асоциация" (2019-20), 2-ри епизод21:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Шалке 04 - Унион Берлин, директно21:30 BNT 3: Арена футбол21:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"21:45 Diema Sport 2: Футбол: Суонси Сити - Фулъм, мач от Чемпиъншип, директно21:55 Nova Sport: Футбол: Молдън & Типтрий - Нюпорт Каунти, мач от втори кръг за Купата на Футболната асоциация, директно22:30 Film Plus: Тенис: Елена Рибакина - Ребека Петерсон (Jiangxi International Women's Tennis Open, Нанчан; WTA International - финал и награждаване, повторение)23:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг23:30 Max Sport 3: Серия А: "Екстра Калчо"23:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол" /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели