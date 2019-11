Още снимки: test Преглед на печата Бъдещият команден център на НАТО във Варна и боеспособността на България като член на Алианса са сред водещите теми на вестниците в четвъртък.



"Да се предотврати сблъсък на военни кораби на НАТО с руски ще е една от основните задачи на координационния център на алианса във Варна. Центърът ще представлява модерна техника за проследяване на движението в Черно море и координиране както на корабите на трите черноморски натовски държави - България, Турция и Румъния, така и ще работи с постоянната военноморска група на НАТО, разказаха пред "24 часа" експерти от военното министерство. Създаването на центъра влезе в приоритетите на България и САЩ след разговорите на премиера Бойко Борисов и премиера Доналд Тръмп в понеделник. "Трябва да правите голяма разлика между база, флотилия и координационен център", обясни министър-председателят след разговорите в Овалния кабинет. "И в момента една от основните бази на военноморските сили е във Варна. В случая говорим за един координационен логистичен център за всички учения, които се провеждат под флага на НАТО в акваторията на Черно море. Това ще изглежда като логистичен център, в който би следвало да има комуникационна техника и оборудване, свързано с планирането и провеждането на ученията в Черно море. Става въпрос само за логистика", обясни договорката финансовият министър Владислав Горанов..." - в. "24 часа".



"Самият опит да се създава психоза, че някой искал, натискал и ние едва ли не сме се съгласили за създаване на база на НАТО на Черно море край Варна, априори е лъжа, каза днес вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов по БНТ. Той беше част от българската делегация, която посети САЩ в началото на седмицата, и уточни, че става дума за координационен център. "Този център ще събира и анализира информация. В Черно море така или иначе се водят немалко учения по линия на НАТО и други международни учения и със страни, които не са в НАТО. Центърът ще събира и анализира информация, която може да бъде ползвана както от страните на НАТО, така от ЕС, но и от българските институции - Гранична полиция, пристанищната инфраструктура, дори търговския флот", поясни Каракачанов. Той допълни, че няма да се изгражда нова инфраструктура, а ще се ползва базата на Военноморския флот във Варна. Каракачанов каза, че България се конкурира за домакинството на центъра с другите натовски държави на Черно море - Турция и Румъния. "САЩ казаха, че подкрепят нашата кандидатура, и това е положителен жест. Ако бъдем избрани, ще получим и финансиране от НАТО", каза още военният министър. Каракачанов посочи още, че идеята се обсъжда още от 2014 година, когато премиер е Пламен Орешарски. Пред Би Ти Ви друг участник в делегацията - вицепремиерът Томислав Дончев, не се съгласи с твърденията, че изграждането на натовския координационен център е стъпка към изграждане на военна база край Варна. И той изложи сходни аргументи -- че в България се провеждат много учения, а центърът ще е полезен за по-добра координация. "Няма решение за изграждане на каквото и да е съоръжение, което има характер на предизвикателство или агресивен характер към нашите съседи. В ролята си на член на НАТО всички действия, които предприемаме, са с отбранителен характер", обясни той. Министърът на финансите Владислав Горанов, който също придружи премиера Бойко Борисов в САЩ, поясни пред Нова телевизия, че координационният логистичен център ще ръководи всички учения, които се провеждат под натовски флаг в акваторията на Черно море. "Там ще има комуникационна техника и оборудване, свързано с планирането и провеждането на ученията в Черно море", допълни той. "Става въпрос само за логистика", подчерта и Горанов. На 1 октомври миналата година на заседание на парламентарната комисия по отбрана командващият на Военноморските сили контраадмирал Митко Петев, коментира темата, като даде по-подробно описание на проекта. "Един от проектите, по който Военноморските сили работят, е изграждане на Военноморски координационен елемент. Към момента регионалната координационна функция на НАТО в Черноморския регион се извършва от Морското командване в Норууд във Великобритания. България желае обаче да има един координационен елемент, който е в Пункт за базиране - Варна, за който работим, за да имаме пряк принос към колективната отбрана. Ще донесе изключително много позитив, защото ще можем да разполагаме с цялата информация, с която НАТО разполага за Черноморския регион. Освен това ще има възможност да се координират действията на постоянните групи и по този начин ще има нормално разпределение на инфраструктурата на алианса", заяви тогава контраадмиралът..." - в. "Дневник".



"Заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов и генералният мениджър на Комуникационно-информационната агенция на НАТО Кевин Шайд подписаха днес, 27 ноември, в Министерството на отбраната Протокол за предаване на ВВС на нова система за гласови комуникации при управление на въздушни операции, съобщават от МО. С получаването на високотехнологичното оборудване завършва първият етап от проекта за придобиване от ВВС на комуникационна система за командване и управление по стандартите на НАТО. Проектът се изпълнява по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността. Новопридобитата система за гласови комуникации последно поколение ще развие способностите на българските ВВС за командване и управление при носенето на дежурство в интегрираната система на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана (ПВО и ПРО), както и при провеждането на съвместни учения и операции по охрана на въздушното пространство в сътрудничество с военновъздушните сили на страни-членки на НАТО. По-рано днес в Базата за командване, управление и наблюдение на ВВС се проведе тържественият ритуал за откриването на системата за гласови комуникации. Беше направена демонстрация на новите способности в системата за командване и управление на ВВС при полети на военната авиация и носене на дежурство в интегрираната система за ПВО и ПРО на НАТО." - в. "Труд".



Трагичният инцидент в "Пирогов" също е сред актуалните теми.



"Двама души са загинали, а други над 60 са евакуирани и настанени по други отделения в болницата след пожар в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" в София. 15 души са леко обгазени, сред които и двама полицаи. "Пирогов" обяви гореща линия за информация след инцидента за близки на пациенти: 02 91 54 540. Молбата на ръководството на болницата е на телефона да звънят само роднини на пациентите от засегнатото Второ вътрешно отделение, за да не се претоварва линията. Близките на загиналите вече са уведомени. Сигналът за пожарът е подаден малко преди 4 ч. тази сутрин, като незабавно за мястото на инцидента са изпратени осем пожарни екипа, аварийно-спасителен екип и автомеханични стълби. Те успели да локализират и потушат огъня около 4:25 часа. При инцидента, възникнал във Второ вътрешно, обаче са загинали двама души. Загиналите - мъже на 55 и 68 години, са били тежко болни и неподвижни пациенти. Временно изпълняващият длъжността директор на болницата проф. Николай Габровски уточни пред медиите, че останалите пациенти в близост до инцидента, вече са обгрижени, настанени в други отделения, имат леки обгазявания, но състоянието им е стабилно и се следи постоянно. От неговите думи се разбра, че пожарът е възникнал, след като поради неизяснена засега причина е била възпламенена част от системата за подаване на кислород. Какво точно е довело до искрата, възпламенила пожара, тепърва ще се изяснява..." - в. "Дневник".



"Има хипотеза, че запалена цигара може да е причинила взрива на кислород в Пирогов, при който загинаха двама пациенти. Това съобщи в началото на правителственото заседание здравният министър Кирил Ананиев, но добави, че причините за взрива продължават да се уточняват. Състоянието на кислородните апарати: работят нормално, причината не е в тях, това е мое мнение, има процесуално-следствени действия, които ще докажат това, каза още Ананиев, който благодари на дежурния екип в болницата, на пожарната и служителите на МВР. "Те проявиха адекватна реакция към ситуацията. Пожарът възниква в една от стаите на Второ вътрешно отделение. Единият от пациентите е бил с тежка кислородна недостатъчност и се е налагало да бъде лекуван с по-голям обем кислород. Другият човек е бил доведен вечерта в лечебното заседание, като не искам да коментирам какво му е било състоянието. Били са под заплаха за живота още 80 души. Ако не е била адекватната реакция, е било могло да бъде много по-зле", добави министърът. По думите му в момента болницата работи нормално, не се връщат пациенти, но има малки затруднения в противошоковата зала." - в. "Стандарт".



"Дано не се окаже, че причината за взрива в "Пирогов" е запалена цигара". С тези думи премиерът Бойко Борисов коментира инцидента по време на редовното правителствено заседание, цитиран от агенция "Фокус". Тази нощ в спешната болница възникна пожар, при който загинаха двама пациенти, а други десетки бяха обгазени и евакуирани. Като "незлонамерена човешка грешка" определи по-рано през деня произшествието и вицепремиерът Томислав Дончев. Министър-председателят благодари и на дежурния екип, МВР и пожарната. "Благодарност за това, че са живи обгазените хора", каза той. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев докладва пред членовете на кабинета, че пожарът е възникнал в една от стаите на Второ вътрешно отделение. Единият от пациентите е бил с тежка кислородна недостатъчност и се е налагало да бъде лекуван с по-голям обем кислород. Другият човек е бил доведен вечерта в лечебното заведение. "Не искам да коментирам какво му е било състоянието", каза той, потвърждавайки косвено твърдения на очевидци, че пушил пациент е предизвикал взрива. Според личното мнение на Ананиев състоянието на кислородните апарати е нормално и причината не е в тях." - в. "Дневник".



Вестниците съобщават и за кончината на големия актьор Стефан Данаилов.



"След продължително и тежко боледуване и въпреки всички усилия, положени от екипите на Военномедицинска академия (ВМА), в 00:15 часа тази нощ почина Стефан Данаилов", съобщиха от ВМА. Легендата на българското кино, професорът от НАТФИЗ - Мастера, както го наричаха студентите му, от месец бе в интензивното отделение на ВМА, където беше поставен в медикаментозна кома и на командно дишане. Един от големите ни български актьори Стефан Ламбов Данаилов, наричан още Ламбо има над 150 роли в киното, театъра и телевизията, заслужил артист (1975) и народен артист (1983), дългогодишен преподавател по актьорско майсторство за драматичен театър в НАТФИЗ, политик от БСП, министър на културата в правителството на Сергей Станишев от 17 август 2005 г. до 27 юли 2009 г., избиран за народен представител 6 пъти. Роден е на 9 декември 1942 г. в София. Мечтае да стане моряк в гражданския флот, защото морето винаги го е привличало, макар че няма "морска" кръв. Майка му Евдокия Данаилова (1911 - 1963) е от Ловеч, а баща му полк. Ламби Данаилов (1905 - 1976) от Родопите, с. Райково, сега квартал на Смолян. Дядо му Васил Данаилов е деец на ВМОРО. Стефан има сестра - Росица Данаилова, също актриса, която е 9 години по-голяма от него..." - в. "Сега".



"Стефан Данаилов, който никога не се пребоядиса, е може би единственият любимец на нацията през последните 30 години. Вярно е, че в началото след 10 ноември домашният му телефон временно онемява, той дори е готов да се откаже от занаята и започва да се прави на бизнесмен, търгувайки с месо. Но жена му Мери решително и ефективно го връща в пътя, а колегите му бързо се усещат, че доскорошният партиен секретар Ламбо цял живот е бил един и същ - човек с огромен талант и с още по-голяма душа. Всъщност докато е на въпросния "пост", той се занимава само с проблемите на хората от трупата - урежда апартаменти, автомобили, карти за почивки, заеми, лечение... Но тогава, в първите дни след 10 ноември, се разделя с илюзията си, че българите са готови да се обичат като братя. Защото някои от тези в Народния, на които най-много е помагал през годините, се нахвърлят срещу него - макар и за кратко. "На петдесетгодишнината си - в размирните времена, когато минавах през различни етапи на отчаяние, поканих доста хора - "сини" и "червени". И като ги гледах, си казах: "Абе, не всичко е толкова потънало". Особено като ми дадоха Аскеера за Лорензачо. Вече бях загърбил кризата, която за малко да ме раздели с театъра. Но се чувствах като празна стомна - бунтове, негативна енергия, която лети из пространството... Театърът беше като черупка.", споделял е Ламбо. Тъкмо той обаче е човекът, който обяснява на БКП-форум, че е време петолъчката да се свали от върха на Партийния дом, тъй като мястото й е в сърцето, а не върху сградата. И върши още сума ти други неща, които нямат нищо общо със схоластиката на комунизма - той е от първите, които изговарят, че България трябва да стане член на НАТО, докато, примерно, Александър Лилов е на обратното мнение. Но така или иначе, идеологически схватки не му липсват. По някое време в пресата на 90-те дори се появява хипотезата, че Политбюро така е разпределяло ролите в българското кино през 80-те, че главните винаги да са за Стефан Данаилов. "Преходът се оказва безкраен и тежък. А аз си го представях като българския Ренесанс - да стане едно красиво, благородно и умно. Политизирането на народа е най-лошото", каза за "Стандарт" Ламбо преди десетина години. А след това демонстрира, че като кандидат за вицепрезидент може да бие всеки друг, но пък се отказа от втори опит с думите Не обичам да вися прав! Thank you Като министър на културата обаче успя да осигури бюджет за възраждането на сцените в родината, като междувременно продължаваше да блести на сцената и пред камерите. "Демократичният" етап в моята кариера започна с роли на терористи в два американски филми. Тъмни балкански субекти. А в началото на министерстването ми много колеги от Европа се изненадваха, че съм действащ актьор. Но още когато станах депутат, всички бяха наясно, че няма да се откажа от професията си. Бях поставил три условия, включително и пред партията, която представям - да се снимам в киното, да играя в театъра и да имам клас със студенти в Академията. През четирите ми години на "Стамболийски" 17 подържах единствен спектакъл в Народния - "Пигмалион" на Бърнард Шоу. И се снимах само в "Дело по съвест". Политиката не е за твореца, защото тя в повечето случаи му пречи. На мен - да правя това, което най-добре умея: да бъда актьор. Но от друга страна само хора, които са близо до културата, могат да участват в разрешаването на проблемите й. И за съжаление, в повечето случаи те трябва да са политически ангажирани. Затова реших да се включа. В парламента мога да бъда чут по-добре. Но никога не съм се изживявал като политик. Факт е, че загубих толкова години от живота си - а времето минава, биологията е неумолима", коментира преди петилетка Ламбо. 