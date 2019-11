Още снимки: test Добавят култура и образование към ресора на Мария Габриел Култура, научни изследвания и образование добавят към задачите на българската еврокомисарка Мария Габриел. Това съобщи новоизбраната председателка на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен по време на дебат в Европарламента, преди законодателният орган да гласува окончателния състав на нейния екип. Досега ресорът на Мария Габриел бе “Иновации и младеж”.



“Културaтa и oбрaзoвaниeтo ca тoвa, кoeтo cвързвa иcтoриятa ни c нaшeтo бъдeщe. Тe ни прaвят уникaлни - нaшaтa душa, културa, рaзнooбрaзиe, нacлeдcтвo. Знaм, чe c Мaрия Гaбриeл тe ca в cигурни ръцe”, заяви Фон дер Лайен.



“За мен е чест, привилегия и отговорност, че ще бъда комисар за ресор “Иновации, научни изследвания, образование, култура и младеж”. Важна част от него е и спортът. Новото наименование, което новоизбраният председател Урсула фон дер Лайен съобщи, сега отразява широкия обхват и значимост на ресора”, написа във фейсбук българската представителка в ЕК. Култура, научни изследвания и образование добавят към задачите на българската еврокомисарка Мария Габриел. Това съобщи новоизбраната председателка на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен по време на дебат в Европарламента, преди законодателният орган да гласува окончателния състав на нейния екип. Досега ресорът на Мария Габриел бе “Иновации и младеж”.“Културaтa и oбрaзoвaниeтo ca тoвa, кoeтo cвързвa иcтoриятa ни c нaшeтo бъдeщe. Тe ни прaвят уникaлни - нaшaтa душa, културa, рaзнooбрaзиe, нacлeдcтвo. Знaм, чe c Мaрия Гaбриeл тe ca в cигурни ръцe”, заяви Фон дер Лайен.“За мен е чест, привилегия и отговорност, че ще бъда комисар за ресор “Иновации, научни изследвания, образование, култура и младеж”. Важна част от него е и спортът. Новото наименование, което новоизбраният председател Урсула фон дер Лайен съобщи, сега отразява широкия обхват и значимост на ресора”, написа във фейсбук българската представителка в ЕК. /24chasa.bg Днес+ Запази и Сподели