Марая Кери е певица с дългогодишна музикална кариера и определено може да се похвали с множество награди.Сега към заслужените си отличия тя добавя и три нови рекорда на Гинес, и то само с една песен.



Когато за пръв път преди 25 години певицата е изпълнила "All I Want for Christmas is You", едва ли си е представяла, че ще пожъне такива успехи.



В профила си в Instagram Марая Кери се похвали с признанието, като написа: "Изключително съм благодарна на световните рекорди на Гинес, че ме почетоха с три постижения, включени в изданието за 2020 г."



С хита си "All I Want for Christmas is You" Марая Кери поставя рекорд за най-стриймвано парче на певица в Spotify в рамките на 24 часа (10.8 милиона стриймвания през декември 2018 г.), за най-високо класирано коледна/новогодишна песен на самостоятелен изпълнител - в класацията Hot 100 на Billboard, и за най-много седмици (20), прекарани в Топ 10 на британската класация за сингли.



