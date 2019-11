Още снимки: test The Weeknd, "Like Selena" и връзката му със Селена Гомес Последно се "сблъскахме" със Селена Гомес в "Един дъждовен ден в Ню Йорк" - най-новият филм на Уди Алън, където певицата е обект на внимание от героя на Тимъти Шаламе. Селена всъщност играе доста прилично, затова и ни става още по-симпатична. Но притесненията ни за психическото й здраве остават.



Пореден повод за тях е действие от страна на бившето й гадже The Weeknd, който регистрира името "Like Selena" в Американското общество на композиторите, авторите и издателите на музика.



Това ще е песен от новия му албум Blinding Lights, който би трябвало да излезе скоро. Нормално е 29-годишният изпълнител да се вдъхнови от връзката си с Гомес в творчеството си. Много изпълнители обаче са създали чудесни песни и без да споменават поименно любимите си. От уважение към личното им пространство най-малко.



Селена Гомес и The Weeknd имаха връзка от януари до октомври 2017 г. Според запознати, песента му "Call Out My Name" също е посветена на нея. /lifestyle.bg Последно се "сблъскахме" със Селена Гомес в "Един дъждовен ден в Ню Йорк" - най-новият филм на Уди Алън, където певицата е обект на внимание от героя на Тимъти Шаламе. Селена всъщност играе доста прилично, затова и ни става още по-симпатична. Но притесненията ни за психическото й здраве остават. Днес+ Запази и Сподели