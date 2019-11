Още снимки: test Изкуствен интелект решава загадките около Шекспир Учени използваха изкуствен интелект, за да определят каква част от пиесата “Хенри VIII” на Уилям Шекспир е написал самият той и коя Джон Флетчър, съобщава “Дейли мейл”.



Експертите отдавна разбраха, че тази творба е плод на колективен труд. Но те не знаеха коя част е написана от самия Шекспир и коя част е написана от съавтора, който го заменя като драматург на актьорската трупа „People of the King“ през 1616 година.



Чешкият специалист по изкуствен интелект Петър Плечак реши да прибегне до използване на алгоритъм, който изучава стила на писателя и може да определи какво е излязло изпод ръката му. В резултат на това стана възможно да се разбере, че Флетчър създава няколко сцени, включително значителна част от второ действие. В някои епизоди на пиесата алгоритъмът предлага смесено авторство.



Приликата между творбите на Шекспир и Флетчър е забелязана още през 1850 г. от литературния критик Джеймс Шпидинг. Резултатите от анализа на “Хенри VIII”, използващ изкуствен интелект, до голяма степен потвърждават неговите предположения. <a href="http://bgnes.com" target="blank"><font color=#0000ff> /БГНЕС</font></a>

