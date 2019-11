Още снимки: test LVMH, Tiffany & Co. и една сделка за 16.2 милиарда долара Когато говорим за висша мода, говорим и за големи суми. И тези, които са на етикетите на луксозните стоки, но и тези, които стоят зад най-големите сделки в бранша.



Последната подобна, със сигурност най-голямата за годината, а и не само, е на стойност 16.2 милиарда долара. Точно за толкова френският гигант LVMH купи американската марка за луксозни бижута и аксесоари Tiffany & Co.



Така тя се превръща в най-новото попълнение към списъка със 75 марки, сред които са и Christian Dior, Bulgari, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi и още много марки в сегмента с луксозни стоки.



Tiffany & Co. е компания със 182-годишна история и с над 300 бутика по целия свят. За да придобие собствеността върху нея, милиардерът Бернард Арно се съгласи да плати цена от 135 долара за акция след първоначалната му оферта от 14.5 милиарда долара.



