Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 BNT 3: Арена волейбол

08:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Берое, мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Норич Сити, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Торино - Интер

09:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

09:00 Film Plus: Футбол: Бетис - Валенсия (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

10:00 Diema Sport: Футбол: Нефтохимик - Локомотив София, мач от Втора професионална лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Фортуна - Байерн Мюнхен Мач от германската Бундеслига

10:25 BNT 3: Футбол: България - Полша - квалификационна среща за европейско първенство за младежи

11:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

12:00 Max Sport 3: Серия А: СПАЛ - Дженоа

12:05 Nova Sport: Баскетбол: ЦСКА - Нижни Новгород, мач от ВТБ лига /п/

12:15 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: България - Чехия

13:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Витоша, мач от efbet Лига /п/

13:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Хюстън Рокетс - Далас Маверикс, мач от НБА /п/

14:00 Nova Sport: Футбол: Чарлтън Атлетик - Кардиф Сити, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: Великата футболна сцена

14:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Локомотив Москва - Байер Леверкузен Пета среща от груповата фаза

14:20 Film Plus: Тенис: Петра Мартич - Кристина Младенович (Zhengzhou Open, Чънджоу; WTA Premier - I полуфинал, повторение)

14:40 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Русия - Беларус

15:00 Diema Sport: Волейбол: Левски - Нефтохимик, мач от Суперлигата /п/

15:40 Film Plus: Тенис: Каролина Плишкова - Аля Томлянович (Zhengzhou Open, Чънджоу; WTA Premier - II полуфинал, повторение)

15:50 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Нигерия - Бразилия

16:00 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Хъл Сити, мач от Чемпиъншип /п/

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Челси, мач от английската Висша лига /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Сампдория - Удинезе

16:20 MovieStar: Футбол и философия

17:05 Film Plus: Футбол: Еспаньол - Хетафе (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:55 BNT 3: Арена волейбол

18:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Ювентус

18:25 BNT 3: Шампионска лига по волейбол /жени/: Марица - Динамо /Москва/ пряко предаване от з. "Колодрума" /Пловдив/

18:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

19:00 bTV Action: "УЕФА Шампионска лига" - обзорно магазинно предаване

19:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 13-и епизод

19:00 Film Plus: Тенис: Каролина Мухова - Магда Линет (Korea Open, Сеул; WTA International - финал, повторение)

19:30 bTV Action: Студио "Шампионска лига"

19:30 Ring.BG: Студио УЕФА Шампионска лига

19:30 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

19:55 bTV Action: Пряко, УЕФА Шампионска лига: Валенсия - Челси

19:55 Ring.BG: Пряко, УЕФА Шампионска лига: Зенит - Олимпик Лион

20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 21-ви епизод, директно

20:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Галатасарай - Брюж Пета среща от груповата фаза

20:30 7/8 TV: ВЕЧЕРТА НА КУ-КУ БЕНД - забавно музикално предаване с водещ Камен Воденичаров. Основна роля имат музикантите от най-обичаната съвременна българска група "Ку-Ку Бенд". Във всяко едно издание се предста...

20:30 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

21:30 Film Plus: Футбол: Гранада - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:30 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/

21:30 Diema Sport: Баскетбол: Минесота Тимбъруулвс - Финикс Сънс, мач от НБА /п/

22:00 bTV Action: Пряко, УЕФА Шампионска лига: Барселона - Борусия Дортмунд

22:00 TV+: Футбол: Реал /М/ - Реал /Сосиедад/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Ring.BG: Пряко, УЕФА Шампионска лига: Ливърпул - Наполи

22:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Ювентус - Атлетико Мадрид Пета среща от груповата фаза

23:00 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига /п/

23:30 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Саутхямптън, мач от английската Висша лига /п/

23:45 BNT 3: Шампионска лига по волейбол /жени/: Марица - Динамо /Москва/ 08:00 BNT 3: Арена волейбол08:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Берое, мач от efbet Лига /п/08:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Норич Сити, мач от английската Висша лига /п/08:00 Max Sport 3: Серия А: Торино - Интер09:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване09:00 Film Plus: Футбол: Бетис - Валенсия (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)10:00 Diema Sport: Футбол: Нефтохимик - Локомотив София, мач от Втора професионална лига /п/10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/10:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Фортуна - Байерн Мюнхен Мач от германската Бундеслига10:25 BNT 3: Футбол: България - Полша - квалификационна среща за европейско първенство за младежи11:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг12:00 Max Sport 3: Серия А: СПАЛ - Дженоа12:05 Nova Sport: Баскетбол: ЦСКА - Нижни Новгород, мач от ВТБ лига /п/12:15 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: България - Чехия13:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Витоша, мач от efbet Лига /п/13:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Хюстън Рокетс - Далас Маверикс, мач от НБА /п/14:00 Nova Sport: Футбол: Чарлтън Атлетик - Кардиф Сити, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: Великата футболна сцена14:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Локомотив Москва - Байер Леверкузен Пета среща от груповата фаза14:20 Film Plus: Тенис: Петра Мартич - Кристина Младенович (Zhengzhou Open, Чънджоу; WTA Premier - I полуфинал, повторение)14:40 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Русия - Беларус15:00 Diema Sport: Волейбол: Левски - Нефтохимик, мач от Суперлигата /п/15:40 Film Plus: Тенис: Каролина Плишкова - Аля Томлянович (Zhengzhou Open, Чънджоу; WTA Premier - II полуфинал, повторение)15:50 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Нигерия - Бразилия16:00 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Хъл Сити, мач от Чемпиъншип /п/16:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Челси, мач от английската Висша лига /п/16:00 Max Sport 3: Серия А: Сампдория - Удинезе16:20 MovieStar: Футбол и философия17:05 Film Plus: Футбол: Еспаньол - Хетафе (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)17:55 BNT 3: Арена волейбол18:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Ювентус18:25 BNT 3: Шампионска лига по волейбол /жени/: Марица - Динамо /Москва/ пряко предаване от з. "Колодрума" /Пловдив/18:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване19:00 bTV Action: "УЕФА Шампионска лига" - обзорно магазинно предаване19:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 13-и епизод19:00 Film Plus: Тенис: Каролина Мухова - Магда Линет (Korea Open, Сеул; WTA International - финал, повторение)19:30 bTV Action: Студио "Шампионска лига"19:30 Ring.BG: Студио УЕФА Шампионска лига19:30 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/19:55 bTV Action: Пряко, УЕФА Шампионска лига: Валенсия - Челси19:55 Ring.BG: Пряко, УЕФА Шампионска лига: Зенит - Олимпик Лион20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 21-ви епизод, директно20:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Галатасарай - Брюж Пета среща от груповата фаза20:30 7/8 TV: ВЕЧЕРТА НА КУ-КУ БЕНД - забавно музикално предаване с водещ Камен Воденичаров. Основна роля имат музикантите от най-обичаната съвременна българска група "Ку-Ку Бенд". Във всяко едно издание се предста...20:30 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг21:30 Film Plus: Футбол: Гранада - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)21:30 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/21:30 Diema Sport: Баскетбол: Минесота Тимбъруулвс - Финикс Сънс, мач от НБА /п/22:00 bTV Action: Пряко, УЕФА Шампионска лига: Барселона - Борусия Дортмунд22:00 TV+: Футбол: Реал /М/ - Реал /Сосиедад/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)22:00 Ring.BG: Пряко, УЕФА Шампионска лига: Ливърпул - Наполи22:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Ювентус - Атлетико Мадрид Пета среща от груповата фаза23:00 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига /п/23:30 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Саутхямптън, мач от английската Висша лига /п/23:45 BNT 3: Шампионска лига по волейбол /жени/: Марица - Динамо /Москва/ Днес+ Запази и Сподели



