Спортът по телевизията днес
27.11.2019 08.16
08:00 BNT 3: Арена волейбол
08:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Берое, мач от efbet Лига /п/
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Норич Сити, мач от английската Висша лига /п/
08:00 Max Sport 3: Серия А: Торино - Интер
09:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване
09:00 Film Plus: Футбол: Бетис - Валенсия (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
10:00 Diema Sport: Футбол: Нефтохимик - Локомотив София, мач от Втора професионална лига /п/
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/
10:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Фортуна - Байерн Мюнхен Мач от германската Бундеслига
10:25 BNT 3: Футбол: България - Полша - квалификационна среща за европейско първенство за младежи
11:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг
12:00 Max Sport 3: Серия А: СПАЛ - Дженоа
12:05 Nova Sport: Баскетбол: ЦСКА - Нижни Новгород, мач от ВТБ лига /п/
12:15 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: България - Чехия
13:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Витоша, мач от efbet Лига /п/
13:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Хюстън Рокетс - Далас Маверикс, мач от НБА /п/
14:00 Nova Sport: Футбол: Чарлтън Атлетик - Кардиф Сити, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: Великата футболна сцена
14:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Локомотив Москва - Байер Леверкузен Пета среща от груповата фаза
14:20 Film Plus: Тенис: Петра Мартич - Кристина Младенович (Zhengzhou Open, Чънджоу; WTA Premier - I полуфинал, повторение)
14:40 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Русия - Беларус
15:00 Diema Sport: Волейбол: Левски - Нефтохимик, мач от Суперлигата /п/
15:40 Film Plus: Тенис: Каролина Плишкова - Аля Томлянович (Zhengzhou Open, Чънджоу; WTA Premier - II полуфинал, повторение)
15:50 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Нигерия - Бразилия
16:00 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Хъл Сити, мач от Чемпиъншип /п/
16:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Челси, мач от английската Висша лига /п/
16:00 Max Sport 3: Серия А: Сампдория - Удинезе
16:20 MovieStar: Футбол и философия
17:05 Film Plus: Футбол: Еспаньол - Хетафе (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
17:55 BNT 3: Арена волейбол
18:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Ювентус
18:25 BNT 3: Шампионска лига по волейбол /жени/: Марица - Динамо /Москва/ пряко предаване от з. "Колодрума" /Пловдив/
18:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване
19:00 bTV Action: "УЕФА Шампионска лига" - обзорно магазинно предаване
19:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 13-и епизод
19:00 Film Plus: Тенис: Каролина Мухова - Магда Линет (Korea Open, Сеул; WTA International - финал, повторение)
19:30 bTV Action: Студио "Шампионска лига"
19:30 Ring.BG: Студио УЕФА Шампионска лига
19:30 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/
19:55 bTV Action: Пряко, УЕФА Шампионска лига: Валенсия - Челси
19:55 Ring.BG: Пряко, УЕФА Шампионска лига: Зенит - Олимпик Лион
20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 21-ви епизод, директно
20:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Галатасарай - Брюж Пета среща от груповата фаза
20:30 7/8 TV: ВЕЧЕРТА НА КУ-КУ БЕНД - забавно музикално предаване с водещ Камен Воденичаров. Основна роля имат музикантите от най-обичаната съвременна българска група "Ку-Ку Бенд". Във всяко едно издание се предста...
20:30 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг
21:30 Film Plus: Футбол: Гранада - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
21:30 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/
21:30 Diema Sport: Баскетбол: Минесота Тимбъруулвс - Финикс Сънс, мач от НБА /п/
22:00 bTV Action: Пряко, УЕФА Шампионска лига: Барселона - Борусия Дортмунд
22:00 TV+: Футбол: Реал /М/ - Реал /Сосиедад/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
22:00 Ring.BG: Пряко, УЕФА Шампионска лига: Ливърпул - Наполи
22:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Ювентус - Атлетико Мадрид Пета среща от груповата фаза
23:00 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига /п/
23:30 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Саутхямптън, мач от английската Висша лига /п/
23:45 BNT 3: Шампионска лига по волейбол /жени/: Марица - Динамо /Москва/
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