Още снимки: test Харисън Форд, The Staircase и завръщането на актьора в телевизията Няма да крием, че останахме разочаровани от трейлъра на "Дивото зове" с Харисън Форд. Причината, разбира се, беше не само актьорът, но и начинът, по който изглежда кучето.



Според The Hollywood Reporter, Харисън Форд е приел да участва и продуцира адаптацията на документалния филм The Staircase.



Сериалът, в който Форд и ще участва, ще разкаже историята за смъртта на Кейтлин Патерсън. През 2001 г. тя е намерена мъртва в дома си, а съпругът ? - писателят Майкъл Патерсън, твърди, че е паднала по стълбите.



Полицията и разследващите органи обаче достигат до извода, че Кейтлин е била убита, а тялото ? умишлено е пренесено пред стълбището, за да прилича на инцидент.



Това ще бъде първата роля на Харисън Форд в сериал от над 25 години. През 1993 г. той изигра възрастната версия на Индиана Джоунс в The Young Indiana Jones Chronicles. Няма да крием, че останахме разочаровани от трейлъра на "Дивото зове" с Харисън Форд. Причината, разбира се, беше не само актьорът, но и начинът, по който изглежда кучето.Според The Hollywood Reporter, Харисън Форд е приел да участва и продуцира адаптацията на документалния филм The Staircase.Сериалът, в който Форд и ще участва, ще разкаже историята за смъртта на Кейтлин Патерсън. През 2001 г. тя е намерена мъртва в дома си, а съпругът ? - писателят Майкъл Патерсън, твърди, че е паднала по стълбите.Полицията и разследващите органи обаче достигат до извода, че Кейтлин е била убита, а тялото ? умишлено е пренесено пред стълбището, за да прилича на инцидент.Това ще бъде първата роля на Харисън Форд в сериал от над 25 години. През 1993 г. той изигра възрастната версия на Индиана Джоунс в The Young Indiana Jones Chronicles. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели