Селена Гомес, Американските музикални награди и първото й живо изпълнение от две години

След като миналия месец Селена Гомес направи голямото си завръщане с цели два нови хита, дойде време да се качи отново и на голямата сцена. Не сме виждали певицата с живо изпълнение от цели две години, затова Американските музикални награди се превърнаха във вълнуващо събитие за нея.



Гомес откри церемонията с изпълнението на "Look at Her Now" и "Lose You to Love Me". На сцената тя смени две коренно различни визии, и двете - кореспондиращи си с ритъма и посланията от песните. А едната от тях предизвика редица коментари.



Блестящото и доста изрязано боди, което Гомес комбинира с високи ботуши, отново накара мнозина в социалните мрежи да коментират фигурата й и дали това е правилното облекло за нея.



А в Instagram Селена написа, че се чувства добре отново на сцената и благодари на целия екип, който е направил това възможно. Похвали се и с новата си татуировка - две ръце, сключени в характерния за молитва жест. Така певицата е увековечила вярата, която винаги й е помагала в трудни моменти.



Но те вече са зад гърба й и Гомес е повече от готова да блести на червения килим. За него тя също подбра доста провокативен тоалет в електриково зелено, който извади краката и бюста й на показ.



