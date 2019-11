Още снимки: test Борисов: Значителен потенциал за нови преки инвестиции от САЩ има във високотехнологични сектори „САЩ са важен стратегически партньор на България и ние отдаваме голямо значение на развитието на двустранните търговско-икономически връзки“, заяви министър-председателят Бойко Борисов по време на срещата си с представители на Американската търговска камара (US Chamber of Commerce).



Това e най-влиятелната представителна организация на американския бизнес, основана през 1912 г., в която членуват 300 000 компании от едрия и среден бизнес в САЩ.



„Стремим се към по-нататъшно активизиране на диалога и взаимодействие в икономическата област като целта ни е оползотворяване на съществуващия потенциал за разширяване на деловото ни сътрудничество“, посочи премиерът Борисов пред американския бизнес. Той бе представен от корпорации като AES (American Energy Systems), Citi Bank, IBM, Google, MetLife, General Electric, Motorola Solutions, Raytheon, UPS и други.



В последно време САЩ редовно се нареждат сред 20-те водещи външнотърговски партньори на България. По данни от 2018 г. страната е 15-ият по значимост пазар за реализиране на български стоки зад граница. Американският пазар е сред основните експертни дестинации за реализацията на български изделия от високотехнологичния сектор.



„Доброто сътрудничество с американския бизнес, което потвърждава и срещата днес, е признание за усилията, които българското правителство полага за атрактивни условия за развиване на бизнес, за успешното разрастване на производствата и нарастването на инвестициите“, изтъкна министър-председателят Бойко Борисов пред Американската търговска камара. Той акцентира върху ролята и привличането на нови преки американските инвестиции у нас, чрез които се разкриват нови работни места, водят до ръст на икономиката ни и повишават стандарта на живот в страната. „Значителен потенциал за инвестиции от САЩ има във високотехнологични сектори като информационните и комуникационните технологии, аутсорсинга на бизнес процеси, машиностроенето, електротехниката и електрониката“, отбеляза премиерът Борисов.



Министър-председателят изтъкна още, че българо-американските търговско-икономически отношения са се задълбочили силно. Това показват и годишните срещи на премиера с Американската търговска камара в България (AmCham), която е член на US Chamber of Commerce. По време на последното такова събитие представителите на AmCham приветстваха премиера Борисов за създадения от правителството добър бизнес климат и за отличния диалог с него.



По данни на Министерството на икономиката за 2018 г. търговията със стоки със САЩ достига стойност от над 975 млн. щ. д., а износът ни е на стойност от над 633 млн. щ. д. (без включване на услугите). По оценка на Българската агенция за инвестиции общият обем на преките капиталовложения на САЩ в България за периода 1996-2016 г. е 1,69 млрд. евро, с което страната се нарежда на 9-о място по размер на преки чуждестранни инвестиции у нас.



