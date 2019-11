Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:00 Film Plus: Футбол: Леванте - Майорка (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - Челси

08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Етър, мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Лестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Бреша

08:10 BNT 3: УЕФА Лига Европа магазинно предаване /5 епизод/

09:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Леганес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:55 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Англия - Черна гора

10:00 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

10:00 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Хъл Сити, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Славия Прага - Барселона

10:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Черно море, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Лайпциг - Зенит

12:00 Film Plus: Тенис: Каролина Плишкова - София Кенин (Zhengzhou Open, Чънджоу; WTA Premier - I четвъртфинал, повторение)

12:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Ювентус

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Тенерифе - Бетис, мач от испанската баскетболна лига /п/

13:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/

13:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Ню Йорк Никс - Бруклин Нетс, мач от НБА /п/

14:00 Nova Sport: Футбол: Фулъм - Куинс Парк Рейнджърс, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Генк - Ливърпул

14:00 Film Plus: Тенис: Кристина Младенович - Елина Свитолина (Zhengzhou Open, Чънджоу; WTA Premier - IV четвъртфинал, повторение)

14:30 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Мексико - Италия

15:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/

15:40 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Русия - Белгия

16:00 Max Sport 3: Серия А: Понеделнишки обзор 13 кръг

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Интер - Борусия Дортмунд

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/

17:00 Film Plus: Футбол: Бетис - Валенсия (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:00 Max Sport 3: Серия А: СПАЛ - Дженоа

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Залцбург - Наполи

18:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Царско село, мач от efbet Лига /п/

18:20 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Япония - Швейцария

18:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

19:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

19:00 Film Plus: Тенис: Йелена Остапенко - Юлия Гьоргес (BGL BNP Paribas Luxembourg Open, Люксембург; WTA International - финал и награждаване, повторение)

19:30 Max Sport 2: Студио "Футбол"

19:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

19:30 BNT 3: Шампионска лига по волейбол /жени/: Кан - Марица

20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

20:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Локомотив Москва - Байер Леверкузен Пета среща от груповата фаза

20:00 Max Sport 2: Шампионска лига: Галатасарай - Брюж Пета среща от груповата фаза

21:00 Eurosport: Волейбол: "Таймаут"

21:15 Nova Sport: Футбол: Суонси Сити - Милуол, мач от Чемпиъншип /п/

21:30 BNT 3: Арена волейбол

21:30 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Реал /Сосиедад/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:30 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Челси, мач от английската Висша лига /п/

21:30 Diema Sport: Баскетбол: Хюстън Рокетс - Далас Маверикс, мач от НБА /п/

21:50 Max Sport 3: Студио "Футбол"

22:00 TV+: Футбол: Леганес - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Max Sport 2: Шампионска лига: Ювентус - Атлетико Мадрид Пета среща от груповата фаза

22:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Реал Мадрид - Пари Сен Жермен Пета среща от груповата фаза

23:15 Nova Sport: Баскетбол: ЦСКА - Нижни Новгород, мач от ВТБ лига /п/

23:25 Eurosport: Конен спорт: Глобална шампионска лига

23:25 BNT 3: УЕФА Лига Европа магазинно предаване /5 епизод/ /п/