Още снимки: test HP за офертата на Xerox: Не ни трябват парите ви HP сряза за пореден път Xerox. В неделя съветът на HP отново отхвърли офертата за поглъщане, а в писмо ръководството се обърна към главния изпълнителен директор на Xerox Джон Висентин с думите: "Сериозно, ние не се нуждаем от вас."



Според HP предложението на Xerox значително подценява стойността на компанията, пише CNN.



"Смятаме, че е важно да подчертаем, е че не сме зависими от евентуално сливане с Xerox. От агресивните ви думи и действия става ясно, че Xerox възнамерява да форсира потенциално сливане при опортюнистични условия и без да предостави адекватна информация", пише в писмото.



То е изпратено като отговор на последния опит на Висентин да тласне HP към приемането на офертата за 33,5 милиарда долара, или 22 долара за акция. Това е повече от пазарната стойност на HP от близо 30 милиарда долара.



Xerox произвежда основно големи принтери и копирни машини, а по-голямата част от годишните ? приходи, които достигат $10 милиарда, са от отдаването под наем и поддръжката на машините.



HP продава по-малки принтери и е сред най-големите производители на компютри в света. Приходите ? през фискалната 2018 година възлизат на $58 милиарда, като компанията се оценява средно на 3 пъти по-голяма от HP.



HP "се роди" през 2015 година, след като от Hewlett-Packard Co. бе отделена Hewlett Packard Enterprise Co., която продава сървъри и други услуги на корпоративни клиенти.



В началото на октомври HP съобщи, има план за реструктуриране, в рамките на който ще бъдат съкратени 9 000 души, или 16% от общия брой на служителите. HP исторически продава принтерите си на загуба, като печели от продажбата на мастило. В последно време обаче приходите намаляват, след като клиентите започнаха да търсят по-достъпни алтернативи.



Заради намаляващата роля на пазара, банкери смятат, че компании като Xerox, HP и японската Canon Inc. трябва да се консолидират. В последните тримесечия движението на акциите на двете компании се различава значително. Акциите на Xerox поскъпнаха с 84 процента тази година благодарение на програма за намаляване на разходите и по-добър от очаквания отчет за третото тримесечие. В същото време пазарната капитализация на HP намалява с 10 процента тази година.



Съветът на HP отхвърли този "враждебен подход", като подчерта, че Xerox имат значителни проблеми с бизнеса си - доходите на компанията са паднали с близо 10% през последната година.



Съветът на HP също така заяви, че е обезпокоен от решението на Xerox да продаде своя дял в съвместно предприятие с Fujifilm, добавяйки, че това ще остави "значителна стратегическа дупка" в бизнеса на компанията.



"Имаме опасения относно състоянието на технологичните ресурси в Xerox, научните изследвания и разработки, бъдещите продуктови програми, както и за доставките", написаха директорите на HP. Те добавиха и че Xerox също така тепърва ще трябва да получи достъп до "най-бързо развиващия се пазар - Азия.



HP изненада инвеститорите, като нарасна по-бързо, отколкото мнозина смятаха за възможно след раздялата си с HP Enterprise. Въпреки че HP все още има голям бизнес с компютри, все по-малко клиенти купуват техните принтер консумативи. Продажбата на мастило например отдавна е сред основните генератори за HP. Сега обаче клиентите успяват лесно да намерят доставчици на по-евтино мастило, което подкопава компанията.



