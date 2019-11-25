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Наградиха победителите в турнирите „Купа 8 декември”

25.11.2019 15.08

Победителите в турнирите „Купа 8 декември“ 2019 бяха наградени на официална церемония в Юнашкия салон. Над 450 студенти се включиха в надпреварите тази година.

Проявата се организира от Община Варна, студентските съвети и академичните звена, отговарящи за спорта във висшите учебни заведения. Победителите получиха купи, медали и предметни награди.

Класиране по видове спорт:
ТЕНИС НА МАСА
ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ – МЪЖЕ:

1-во място – Иво Йорданов – Икономически университет

2-ро място – Цветомир Янков - Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"

3-то място – Нурай Ниязиев - Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"

ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ – ЖЕНИ:
1-во място – Станислава Пархова – Технически университет
2-ро място – Елизавета Пугачова - Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"

3-то място – Габриела Чернева - ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ:
1-во място – Икономически университет
2-ро място – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
3-то място – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

ШАХМАТ

ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ:

1-во място – Иван Янев - Икономически университет
2-ро място – Николета Господинова – Технически университет

3-то място – Станислав Попов - Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов“

ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ:

1-во място – Икономически университет
2-ро място – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
3-то място – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

СТРИЙТБОЛ 3х3
КЛАСИРАНЕ - МЪЖЕ:
1-во място – Икономически Университет
2-ро място – ВСУ „Черноризец Храбър“
3-то място - Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"

КЛАСИРАНЕ - ЖЕНИ:
1-во място – Икономически Университет

2-ро място - Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
3-то място - Технически Университет

ВОЛЕЙБОЛ
КЛАСИРАНЕ – МЪЖЕ:
1-во място – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"

2-ро място – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
3-то място – Технически Университет

КЛАСИРАНЕ – ЖЕНИ:
1-во място – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"

2-ро място – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
3-то място - Икономически университет

ПЛУВАНЕ
ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ ПО ДИСЦИПЛИНИ:

50 м. БЪТЕРФЛАЙ - ЖЕНИ:
1-во място – Филотея Димитрова - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"
2-ро място - Антония Стоянова – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов“

3-то място – Мария Ангелова - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

50 м. БЪТЕРФЛАЙ - МЪЖЕ:
1-во място – Тихомир Тодоров - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"
2-ро място - Павел Каменов – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
3-то място - Александър Пенев – Икономически Университет

50 м. ГРЪБ - ЖЕНИ:
1-во място – Венета Георгиева – Икономически Университет
2-ро място – Аделина Петрова - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"
3-то място – Мари Ветер – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"

50 м. ГРЪБ - МЪЖЕ:
1-во място - Дилян Желязков – Икономически Университет
2-ро място – Стефан Петров - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

3-то място - Арсений Бекетов – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"

50 м. БРУСТ - ЖЕНИ:
1-во място – Филотея Димитрова – ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"
2-ро място – Александра Увалиева – Икономически Университет

3-то място – Мари Ветер – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"

50 м. БРУСТ - МЪЖЕ:

1-во място – Теодор Вощинаров – Технически Университет
2-ро място – Габриел Николов – Икономически Университет
3-то място – Благодвест Божиновски – Икономически Университет

50 м. СВОБОДЕН СТИЛ - ЖЕНИ:
1-во място - Мария Ангелова - ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
2-ро място - Антония Стоянова – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
3-то място – Цветомира Цветанова – Икономически Университет

50 м. СВОБОДЕН СТИЛ - МЪЖЕ:
1-во място – Благовест Божиновски – Икономически Университет
2-то място – Тихомир Тодоров - ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
3-то място – Теодор Вощинаров – Технически Университет

ЩАФЕТА 5 ПО 50 М. СВ. СТИЛ 3 МЪЖЕ/2 ЖЕНИ:

1-во място – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Петров, Матеев, Петрова, Димитрова, Тодорова

2-ро място – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Денев, Каменов, Стоянова, Бекетов, Ватер
3-то място - Икономически Университет – Божиновски, Цветанова, Желязков, Георгиева, Пенев

КРАЙНО КОМПЛЕКСНО КЛАСИРАНЕ В СПОРТА ПЛУВАНЕ НА „КУПА 8 ДЕКЕМВРИ“ 2019:

1-во място – ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - 500,5 т.

2-ро място – ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "Н. Й. Вапцаров" - 490 т.

3-то място – МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" – 485,5 т.

БОУЛИНГ:
1-во място - Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
2-ро място - Икономическия Университет

3-то място – ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ КРОС „Купа 8 декември“

ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ - ЖЕНИ:
1-во място – Божидара Гатева - Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
2-ро място – Лидия Костадинова - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"
3-то място – Пламена Гатева – Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"

ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ - МЪЖЕ:
1-во място – Павел Костадинов - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“
2-ро място – Рафаел Кънев - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“
3-то място – Илия Чакъров – Технически Университет

ОТБОРНО/КОМПЛЕКСНО КЛАСИРАНЕ МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТИТЕ В ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИЯ КРОС:
1-во място - ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
2-ро място - Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“
3-то място - Икономически Университет

ФУТБОЛ:
1-во място - Икономически Университет
2-ро място - Медицински университет „Д-р Параскев Стоянов“
3-то място – Технически университет

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