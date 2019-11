Още снимки: test Австралия разследва китайски заговор за поставяне на шпионин в парламента Австралийският премиер Скот Морисън коментира, че твърденията за заговор за китайски шпионин в парламента на Канбера са "дълбоко смущаващи", съобщава БиБиСи.



Обвиненията, първо излъчени от местната мрежа Nine твърдят, че заподозрян китайски шпионски кръг е искал австралиец с китайско потекло, да се кандидатира за депутат. След това, 32-годишният мъж е починал при необясними обстоятелства.



Китай отрича обвиненията, а местната шпионска агенция в Австралия потвърждава, че провежда разследване. В рядко публично изявление агенцията заяви, че приема сериозно обвиненията. Морисън заяви, че намира докладите за обезпокояващи, но предупреди да не се "прибързва със заключенията".



В неделя, Nine съобщи, че заподозрените китайски агенти са се обърнали към търговеца на луксозни автомобили Ник Джао преди общите избори в Австралия, които се проведоха през май. Твърди се, че са му предложени 680 000 долара, за да финансира кандидатурата си за място в Мелбърн като кандидат за управляващата Либерална партия, в която Джао е член.



Джао информира Австралийската организация за разузнаване на сигурността миналата година. Той е намерен мъртъв в хотелска стая в Мелбърн през март. Полицията не успя да установи как или защо е починал, а смъртта му предизвика разследване.



Nine също така съобщава, че мъж, който твърди, че е китайски шпионин, е кандидатствал за убежище в Австралия, в друг, несвързан с този, случай.



Съобщава се, че Уан "Уилям" Ликиан е предоставил на властите информация за операции в Хонконг, Тайван и Австралия, казвайки, че е "лично участвал" в шпионаж. Уан също коментира пред Nine, че е запознат с няколко китайски шпиони, които оперират в Австралия и се опитват да повлияят на политиката.



Китай отхвърла твърденията на Уан и обяснява, че той е безработен беглец, осъден за измама, преди да избяга от родината си с фалшив паспорт. В изявление генералният директор на ясвтралийските служби Майк Бърджис коментира: "Австралийците могат да бъдат спокойни, че запознати се от по-рано с въпросите, които са съобщени днес, и активно ги разследваме."



Той допълва, че няма да коментира повече, в съответствие с "дългогодишната практика", но добави: "Враждебната дейност на чуждестранното разузнаване продължава да представлява реална заплаха за нашата нация и нейната сигурност".



Морисън заяви, че правителството му е решено да запази австралийците "свободни и сигурни", но призова хората да не правят изводи, докато се провежда разследване. "Австралия не е наивна спрямо заплахите, пред които е изправена".



Депутатът Андрю Хасти, който ръководи комисията по разузнаване и сигурност на парламента коментира, че е наясно с твърденията и е загрижен от "много, много месеци. Това е като от шпионски роман, случва се в Мелбърн безнаказано".



Китайски представители отхвърлят обвиненията, заявявайки, че Пекин не се намесва във вътрешната политика на други страни. Говорителят на външното министерство Ген Шуан обвини хората и медиите, че "са се захванали с въображаеми страхове. Те постоянно измислят случаи за така наречените китайски шпиони, проникващи в Австралия".



Някои политици обвиняват Пекин, че се опитва да проникне в Канбера чрез дарения и други средства. Други обаче смятат, че обвиненията подхранват ксенофобия и излагат на риск просперитета на нацията, защото Китай е най-големият търговски партньор на Австралия.



По-рано, бившият премиер Малкълм Търнбул призна за "смущаващи доклади за китайското влияние", твърдение, което последователно се отрича от Пекин, който понякога обвинява Австралия в "манталитет от Студената война".



