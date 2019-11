Още снимки: test Тейлър Суифт с рекорд на Американски музикални награди Тейлър Суифт стана изпълнителката с най-много награди – 28, с което би рекорда на Майкъл Джексън, съобщи сайтът „Entertainment”.



Певицата беше отличена от American Music Awards като изпълнител на десетилетието. Освен това получи награда за любим албум – поп / рок, любимо музикално видео, любима изпълнителка – поп / рок, любим съвременен възрастен изпълнител и изпълнител на годината, което я прави певицата с най-много отличия на Американски музикални награди за всички времена.



С получените до момента 28 награди Тейлър Суифт победи рекорда на Майкъл Джексън, който имаше 24 награди.



След като прие „Изпълнител на годината“, тя заяви, че през изтеклата една година е преживяла някои от най-големите трудности, с които се е сблъсквала досега.



През последните месеци се разрази битка с предишните ? мениджъри. По-рано певицата съобщи, че майка ? отново се бори с рака.



Суифт благодари на феновете си, че я подкрепят през последните 15 години.



Тя изпя някои от хитовете си като “Love Story,” “I Knew You Were Trouble,” “The Man,” “Lover” и други. Тейлър Суифт стана изпълнителката с най-много награди – 28, с което би рекорда на Майкъл Джексън, съобщи сайтът „Entertainment”.Певицата беше отличена от American Music Awards като изпълнител на десетилетието. Освен това получи награда за любим албум – поп / рок, любимо музикално видео, любима изпълнителка – поп / рок, любим съвременен възрастен изпълнител и изпълнител на годината, което я прави певицата с най-много отличия на Американски музикални награди за всички времена.С получените до момента 28 награди Тейлър Суифт победи рекорда на Майкъл Джексън, който имаше 24 награди.След като прие „Изпълнител на годината“, тя заяви, че през изтеклата една година е преживяла някои от най-големите трудности, с които се е сблъсквала досега.През последните месеци се разрази битка с предишните ? мениджъри. По-рано певицата съобщи, че майка ? отново се бори с рака.Суифт благодари на феновете си, че я подкрепят през последните 15 години.Тя изпя някои от хитовете си като “Love Story,” “I Knew You Were Trouble,” “The Man,” “Lover” и други. /БГНЕС Днес+ Запази и Сподели