Кои ще са най-търсените умения в IT сферата през 2020-а?

Гладът за IT специалисти у нас и в световен план не само не стихва, но и продължава да расте.



Доклад на iCIMS от тази година сочи, че през 2016 г. технологичните компании са прекарвали средно по 55 дни в търсене на човек за дадена IT позиция, а тази година дните са скочили до 66.



В днешно време не е нужно да прекарваме няколко години в университет, за да придобием нужните умения, с които бихме могли да си спечелим примамливо предложение за работа от IT компания.



Платформи като Udemy предлагат най-различни курсове за придобиване и усъвършенстване на знания в света на технологиите, без да стъпваме в учебен център.



Същата платформа наскоро разкри и кои ще са най-популярните и търсени умения в IT сферата през 2020 г., така че да можем от рано да планираме как да подходим в подготовката си за намиране на нова работа.



Python



Владеенето на езика за програмиране Python, който е и един по-лесните за научаване, ще е най-търсеното умение в IT сектора догодина, казват от Udemy.



React (web)



Уменията за работа с React, базирана на JavaScript библиотека, ще дават на кандидатите почти толкова възможност за намиране на работа, колкото и владеенето на Python.



Angular



На трето място са познанията в Angular - платформа с отворен код за създаване на уеб приложения, отново базирана на JavaScript.



Машинно обучение (Machine Learning)



Четвърти по популярност през идната година ще са познанията по съставянето и манипулирането на алгоритми и статистически модели за обучение на машини.



Docker



След специалистите по алгоритми идват хората, които умеят да боравят с Docker - платформа с отворен код, изградена на базата на контейнер технологията.



Django



На шесто място в списъка на Udemy за най-търсени IT умения е владеенето на Django - безплатна технологична уеб рамка с отворен код, базирана на Python, която се използва в създаването на сайтове.



CompTIA



CompTIA е технологична организация, която удостоява със специални сертификати за отлични умения в различни сфери на IT. Притежанието на сертификати от CompTIA се счита като един от най-атрактивните за работодателите през 2020 г. фактори при избора на кадри.



Amazon AWS



Владеенето на "клауд средата" на Amazon и всички прилежащи услуги е качество, което през последните години става все по-търсено.



След придобиването на определени умения IT специалистите получават сертификация от Amazon, с която могат да си отворят много врати в професионален план.



Дълбоко учене (Deep Learning)



Специалистите в сферата на изкуствените невронни мрежи и т.нар. Deep Learning ще бъдат сред най-търсените кандидати за работа.



React Native



