Следващото голямо нещо: Китай се приближава към нулевите лихви Втората по размер икономика вече вероятно е на прага на нулевия основен лихвен процент, според нов анализ на местния таблоид Global Times. Макар да не се очаква това да се случи в непосредствен план, основно заради все по-нарастващата инфлация в страната, вероятно Китайската народна банка ще "догони" останалите водещи централни банки по света скоро, посочват и от Zero Hedge.



"Нарастващите дългови и финансови проблеми в реалната икономика ще доведат Китай до нулев основен лихвен процент", пишат от Global Times. "Структурно, съотношението на дълговете на нефинансовите предприятия е твърде високо, каквито са и лихвените проценти. Предвид това, че дълговата тежест по съществуващите кредити понижава търсенето на ново финансиране, вероятно Китай ще се превърне в следващата страна с нулеви лихви."



За разлика от повечето медии обаче, Global Times прилагат доста разумен икономически анализ и изтъкват, че когато Народната банка на Китай все пак се поддаде по тази политика, това няма да окаже благоприятно въздействие върху икономиката. Тяхната позиция влиза и в разрез с конвенционалната логика, прилагана от самите централни банкери по света.



"Нулевите или отрицателните лихвени проценти не означават, че проблемите с емитирането на нов дълг и надутите балони в икономиката ще се разрешат автоматично, а обратното", посочват от Global Times. "Растящите балони на глобалните финансови пазари в дългосрочен план ще припомнят за финансовия риск."



Според изданието, особено в контекста на забавящата се глобална икономика, нулевите или дори отрицателни равнища на лихвата са нова тенденция, която носи рискове и предизвикателства за Китай и глобалните финансови пазари. Това е фактор, който гуверньорът на Китайската народна банка Ий Ганг (на снимката) със сигурност трябва да вземе предвид, преди да действа.



Ако Китайската народна банка наистина понижи лихвените проценти до 0%, това заплашва да доведе до сериозна експлозия на задлъжнялостта в икономиката, която вече е особено високо равнище. Всъщност повечето видове дълг са на исторически рекордни стойности. Публичните задължения възлизат на 51% от БВП, а тези на домакинствата - на 53% от БВП.



В частния сектор положението не е много по-розово. Средно 19,7% от приходите на компаниите се канализират към обслужване на техните задължения, което е ръст от над 6 процентни пункта спрямо периода преди кризата, припомнят от Zero Hedge. Като цяло количеството на дълга към БВП на икономиката на страната възлиза на впечатляващите 320%.



