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Тежко пострада 19-годишен пешеходец, блъснат в плевенския ж.к. "Дружба"

25.11.2019 10.43

На 22 ноември 2019 година около 19:15 часа в град Плевен в ж.к. "Дружба" лек автомобил "Форд Мондео", управляван от 45-годишен от Плевен, удря пресичащ платното за движение пешеходец. Пострадалият е 19-годишен от Плевен.

Той е транспортиран в спешно отделение към УМБАЛ - Плевен, където е установено, че има фрактури на двата крака и две ребра вдясно, без опасност за живота. Приет е за лечение в УМБАЛ - Плевен. Водачът на лекия автомобил е изпробван за употреба на алкохол с техническо средство и уредът е отчел отрицателен резултат.

Местопроизшествието е посетено от разследващ полицай и експерт при БНТЛ-ОДМВР-Плевен. Уведомен е дежурен прокурор от РП-Плевен. Образувано е досъдебно производство, по което продължава работа разследващ полицай.

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