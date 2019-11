Още снимки: test В Русия виждат компрометиране на спецслужбите им в разкритието за ГРУ и Гебрев Абсурдна, но координирана информационна кампания за дискредитиране на дейността на руските специални служби. Така определи публикацията на британската разследващ група Bellingcat и руският разследващ сайт The Insider съвместно с германското списание "Шпигел" члена на Комисията за сигурност и борба с корупцията към Държавната дума (долната камара на руския парламент) Андрей Луговой.



"Това е абсурдна, но координирана акция за поредния опит за компрометиране на действията на руските специални служби на фона на фона на впечатляващите резултати от тяхната работа в борбата срещу международния тероризъм, по-специално в Сирия", коментира Луговой, когото Великобритания смята за замесен в смъртта в Лондон на бившия служител на Федералната служба за сигурност (ФСБ, бившето КГБ) Александър Литвиненко.



Освен това Луговой подчертал, че "потребителите на подобни публикации се опитват да попречат на Русия да установи продуктивни отношения с европейските страни".



"Не бива да се смятат за случайни в тази връзка опитите за разгръщането на шпионски скандал със Сърбия в навечерието на посещението в Русия на президента на тази страна", изтъкнал Луговой, допълвайки: "Пред беше Черна гора, сега България."



В публикуваното по-рано от редица медии съвместно разследване на Bellingcat и The Insider заедно с "Шпигел" се посочваше, че осем служители на ГРУ (Главното управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили) са участвали в отравянето на българския оръжеен бизнесмен Емилиян Гебрев, сина му и директора на неговата компания през април 2015 . В тялото на бизнесмена е било открито нервно-паралитично вещество от групата "новичок".



В публикацията се посочват имената на възможните отровители и се разказва как те са били идентифицирани чрез паспорти.



През октомври американското издание "Ню Йорк таймс" писа за съществуването в ГРУ на специални звена, които се занимават с дестабилизацията на Европа. В публикацията беше споменато и отравянето на Гебрев. Абсурдна, но координирана информационна кампания за дискредитиране на дейността на руските специални служби. Така определи публикацията на британската разследващ група Bellingcat и руският разследващ сайт The Insider съвместно с германското списание "Шпигел" члена на Комисията за сигурност и борба с корупцията към Държавната дума (долната камара на руския парламент) Андрей Луговой."Това е абсурдна, но координирана акция за поредния опит за компрометиране на действията на руските специални служби на фона на фона на впечатляващите резултати от тяхната работа в борбата срещу международния тероризъм, по-специално в Сирия", коментира Луговой, когото Великобритания смята за замесен в смъртта в Лондон на бившия служител на Федералната служба за сигурност (ФСБ, бившето КГБ) Александър Литвиненко.Освен това Луговой подчертал, че "потребителите на подобни публикации се опитват да попречат на Русия да установи продуктивни отношения с европейските страни"."Не бива да се смятат за случайни в тази връзка опитите за разгръщането на шпионски скандал със Сърбия в навечерието на посещението в Русия на президента на тази страна", изтъкнал Луговой, допълвайки: "Пред беше Черна гора, сега България."В публикуваното по-рано от редица медии съвместно разследване на Bellingcat и The Insider заедно с "Шпигел" се посочваше, че осем служители на ГРУ (Главното управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили) са участвали в отравянето на българския оръжеен бизнесмен Емилиян Гебрев, сина му и директора на неговата компания през април 2015 . В тялото на бизнесмена е било открито нервно-паралитично вещество от групата "новичок".В публикацията се посочват имената на възможните отровители и се разказва как те са били идентифицирани чрез паспорти.През октомври американското издание "Ню Йорк таймс" писа за съществуването в ГРУ на специални звена, които се занимават с дестабилизацията на Европа. В публикацията беше споменато и отравянето на Гебрев. /news.bg Днес+ Запази и Сподели