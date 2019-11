Още снимки: test 584 милиона зa Guns N' Roses - световното турне се превърна в третата най-касова обиколка на всички Световното турне на легендарните рокаджии Guns N' Roses „Not In This Lifetime...“ стана третата най-касова обиколка на всички времена. Групата беше в действие в продължение над 3 години от април 2016-а до началото на този месец. Сега стана ясно, че турнето е събрало 584,2 милиона долара от 5,37 милиона продадени билета. Музикантите са направили 158 концерта. На вечер шоуто е генерирало по 3,7 милиона. За сравнение, изпълненията им в периода 2012-2014 събираха по 617 хиляди. Както стана ясно през лятото, Ед Шийрън е първенецът в тази категория. Неговото турне „Divide“ събра над 775 милиона долара. Втори се нареждат U2 със 736 милиона от техния „360° Tour“. Преди да се съберат за обиколката, Аксел Роуз, Слаш и Дъф Маккагън не бяха свирили заедно от 1993-а. Музикантите дълго време се кълняха, че не възнамеряват никога повече да се качат на една сцена. Но след дългогодишни молби от феновете, те успяха да се разберат и стиснаха ръце за това турне, което очевидно им се отплати добре. Световното турне на легендарните рокаджии Guns N' Roses „Not In This Lifetime...“ стана третата най-касова обиколка на всички времена. Групата беше в действие в продължение над 3 години от април 2016-а до началото на този месец. Сега стана ясно, че турнето е събрало 584,2 милиона долара от 5,37 милиона продадени билета. Музикантите са направили 158 концерта. На вечер шоуто е генерирало по 3,7 милиона. За сравнение, изпълненията им в периода 2012-2014 събираха по 617 хиляди. Както стана ясно през лятото, Ед Шийрън е първенецът в тази категория. Неговото турне „Divide“ събра над 775 милиона долара. Втори се нареждат U2 със 736 милиона от техния „360° Tour“. Преди да се съберат за обиколката, Аксел Роуз, Слаш и Дъф Маккагън не бяха свирили заедно от 1993-а. Музикантите дълго време се кълняха, че не възнамеряват никога повече да се качат на една сцена. Но след дългогодишни молби от феновете, те успяха да се разберат и стиснаха ръце за това турне, което очевидно им се отплати добре. /moreto.net Днес+ Запази и Сподели