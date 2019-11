Още снимки: test Японската „Номура" получи лиценз за търговия с ценни книжа в Китай Японската група за финансови услуги „Номура" обяви в петък, че съвместното и? компания с китайски партньори – Nomura Orient International Securities, е получила лиценз за търговия с ценни книжа от държавния регулатор, предава "Радио Китай".



Одобреният обхват на бизнеса включва борсово посредничество, консултации за инвестиции в ценни книжа, собствена търговия и управление на активи.



Nomura Orient International Securities бе регистрирана в края на март, като японската фирма притежава 51% от акциите, а другите двама участници Orient International (Holding) Co., Ltd. и Shanghai Huangpu Investment Holding (Group) Co., Ltd. има съответно 24,9% и 24,1%.



