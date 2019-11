Още снимки: test 5 нови песни от седмицата Музикалната селекция тази седмица започваме с новата песен за филмовата адаптация на хитовия мюзикъл "Котките". Тя е дело на създателят му Андрю Лойд Уебър и Тейлър Суифт. Поп певицата е автор на текста към "Beautiful Ghosts" и има и участие в предстоящия филм, където влиза в козината на Бомбалурина.



Kiesza, която се завърна на музикалната сцена през 2019 г., през юни представи парчето "Sweet Love", а преди дни пусна и сингъла "You"re the Best".



Това са първите песни, които канадката реализира, след като през 2017 г. претърпя тежка автомобилна катастрофа и получи лоша травма на мозъка.



Продължаваме с Хари Стайлс, който пусна нов сингъл, озаглавен "Watermelon Sugar". Песента следва хита "Lights Up" на британския изпълнител и бивш член на момчешката банда One Direction, който ще влезе в предстоящия му дългоочакван албум Fine Line.



Световната премиера на втория студиен албум на Стайлс е обявена за 13 декември.



Продължаваме с още талантливи британски изпълнители в лицето на Coldplay, които днес, 22 ноември, издават новия си албум Everyday life. От него ние си избрахме "Daddy", най-вече заради страхотното анимирано видео.



То предлага пътешествие през фрагментиран спомен на едно момиче за баща й. Използвани са живи марионетки и 2D анимация, за да се създаде палитра от стилове.



Завършваме с една от любимките ни от Spice Girls - Мелани Си, която представи нова песен и видео. "High Heels" е в сътрудничество с драг куин групата Sink The Pink.



