Още снимки: test "Жокера", Тод Филипс и скандалът, който предизвика новината за втори филм През последния месец и половина "Жокера" е в устата на почти всеки. Дали заради споделяне на впечатленията от филма, или заради рекорда в бокс офиса, който постави.



Причините са много, а вчера беше, че Warner Bros. са дали зелена на Тод Филипс да осъществи продължение на "Жокера". Тогава The Hollywood Reporter оповести новината и дори добави, че Филипс ще прави още един подобен филм, но с друг злодей на DC.



Много се зарадвахме, но тези твърдения на The Hollywood Reporter срещнаха сериозен отпор. Часове след новините Deadline писа, че новината на колегите им е кликбайт (съдържание, чиято цел е да привлича посещения (кликове)).



Според техни източници, е възможно "Жокера" да получи продължение, но към момента до официална договорка не се е стигнало. Deadline също така твърдят, че Тод Филипс никога не е искал да създава филми за други злодеи на DC, както твърдят колегите им от The Hollywood Reporter.



Тук се намесват и Variety, които казват, че среща между Warner и Филипс е имало, но тя е била по-скоро с цел да се изясни дали е възможно да се осъществи продължение, без да бъде постигана каквато и да била договорка. И източниците на Variety отричат компанията да се е съгласявала да повери на Тод Филипс друг злодей, за да бъде направен филм за него по подобие на "Жокера".



Самият Тод Филипс от плът и кръв реши да внесе малко яснота, като даде интервю за IndieWire. В него режисьорът казва, че след успеха на филма в бокс офиса е напълно нормално Warner Bros. и всички хора да искат продължение, но на този етап договор за такова не е подписан.



Филипс допълва, че с Хоакин Финикс са обсъджали възможността да направят втори филм, но всичко е било в сферата на приятелските разговори. Също така не изключва факта подобен филм да се осъществи, но за момента нищо не е сигурно. Ето защо смята, че информацията на медията не кореспондира с истината.



