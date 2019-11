Още снимки: test Русев, Лана, Another Version of You и кога ще излезе филмът с тяхно участие В началото на 2018 г. Русев и Лана се похвалиха, че ще участват във филм. Честно казано бяхме забравили за него, защото повече информация така и не излезе.



Е, вече знаем, че филмът все пак е бил заснет и предстои пускането му в iTunes. За това разбираме отново от профилите на Русев и Лана в Instagram.



Another Version of You ще бъде наличен за гледане от 26 ноември и от трейлъра му се затвърждава впечатлението ни, че романтиката ще властва.



Дигси е безумно влюбен в Сузет, но както можем да предположим, тя не е. Когато Сузет се омъжва за друг мъж, Дигси се чувства съкрушен, но тайнствен мъж му дава ключ. Този ключ не е обикновен, а може да отваря врати, които водят към различни реалности.



В тези реалности Дигси среща най-различни версии на Сузет, които може и да отвърнат на чувствата му. Има и уловка, разбира се и тя е, че връщане назад няма.



Дигси минава през няколко врати и се запознава с няколко различни версии на възлюбената си. С нито една обаче нещата не се получават. Нещо в него трепва, когато се запознава с Гуинет (Лана), която е много различна от Сузет, но го привлича.



Комедията и романтиката ще са налице, а от някои от реакциите на хора, имали възможността да гледат Another Version of You, става ясно, че Лана се справя доста добре с ролята си. А и от трейлъра виждаме, че сексапилът ? отново е подчертан.



За ролята на Русев не се знае много. Неговият герой се казва Кирил и някога е излизал с Гиунет, което сме сигурни, че ще породи напрежение между него и Дигси.