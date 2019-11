Още снимки: test Uber може да остане без лиценз на най-важния си европейски пазар до дни Следващият вторник е денят, в който Uber Technologies Inc. може да остане без лиценз за работа в Лондон, пише Bloomberg. Решението на градските власти се очаква в понеделник.



Ако Transport for London (TfL) вземе решение срещу продължаване на лиценз, Uber ще трябва да напусне най-важния си европейски пазар. В Лондон компанията има около 45 000 автомобила.



През 2017 г. TfL разтърси компанията, като реши, че Uber не отговаря на критериите за лиценз. Оттогава тя загуби и редица дела във Великобритания, включително за правата на шофьорите.



Сред основните проблеми бяха липсата на проверки преди наемане на шофьори, като се оказа, че някои от тях са осъждани по сериозни престъпления. Специален софтуер, наречен Greyball, чиято цел бе да попречи на властите да хванат шофьорите, които са нарушили закона, също разгневи TfL.



В следващите месеци Uber въведе някои значителни промени, включително задължителни 10-часови почивки и здравни осигуровки за шофьорите.



Според анализатора на Bloomberg Intelligence Айтор Ортиз, TfL най-вероятно ще даде лиценз "за 15 месеца или дори три години" на Uber, за да увеличи конкуренцията сред услугите за споделено пътуване в града. В Лондон в момента оперират и Ola, ViaVan и Bolt.



През юни 2018 г. Uber получи временен лиценз за срок от 15 месеца, който изтече през септември. След това компанията получи ново удължение от два месеца, което ще изтече на 25 ноември.