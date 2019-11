Още снимки: test „Замръзналото кралство 2“ и какво да очакваме от анимационния филм Признаваме, че преди да гледаме втора част на "Замръзналото кралство", бяхме скептично настроени. От 2013 г., когато анимацията беше хит, мина доста време и ни се струваше, че продължението малко се е позабавило.



В момента, в който излязохме от киносалона обаче, бяхме убедени, че магията може да се повтори.



"Замръзналото кралство 2" очарова, увлича и омагьосва по познатия вече начин. Втория път обаче го прави по-зряло, по-заплетено и по-интригуващо. И въпреки че отново е изградена около несломимата сестринска любов, историята е достатъчно различна, за да не се чувстваме така сякаш вече сме я гледали.



А в историята ги има напрегнатите моменти и сцени, има ги и изненадите, които държат нащрек до последната песен от филма. А като стана дума за пеене, "Let It Go" - песента от първата част на "Замръзналото кралство", има своя достоен заместник. "Into the Unknown" отново е в изпълнение на Идина Менцел и има реални шансове да пожъне огромни успехи.



Музиката (отново дело на Кристен Андерсън-Лопес, Робърт Лопес и Кристофър Бек) наистина е част от ДНК-то на "Замръзналото кралство 2", точно както беше и в първата част. Тя е едновременно забавна и емоционална, лична, интимна и епична. Песните, темите и мелодиите пък отразяват израстването на героите, съпровождат развитието на историята и обогатяват емоционалното разбиране на образите.



В края на първата част Елза (Идина Менцел) успя да овладее магическите си ледени сили. Успя и да спаси Арендел - отново благодарение на Ана (Кристен Бел). И откри, че ключът към всичко е любовта към сестра ?.



Докато разказва продължението на историята за двете, този път сценаристът Дженифър Лий съвсем ненатрапчиво засяга и други важни теми, като колко е важно да ценим и пазим природата, да бъдем добри и справедливи и да не се боим да се изправим срещу миналото.



Във втора част Елза управлява Арендел. През това време Ана и гаджето й Кристоф (Джонатан Гроф), снежният човек Олаф (Джош Гад) и еленът Свен са плътно до нея.



И всичко е повече от прекрасно, докато мистериозен женски глас (норвежката певица Аврора) не пронизва тишината и така или иначе обърканата душа на Елза. Кой я призовава и какво иска да ? каже? Има ли Елза цел извън стените на замъка? Това са само някои от въпросите, които тревожат настоящата кралица. И докато тя търси отговорите в себе си, Арендел е заплашен от огромна опасност.



За да спасят Арендел, познатите ни герои се отправят към омагьосана гора, която крие толкова тайни от миналото. В нея се крият отговорите на всички въпроси и решенията на всички проблеми. Но там ни чакат великани, магични същества и много нови образи в лицето на едно древно племе.



За сътворяването на всичко това режисьорите Дженифър Лий и Крис Бък черпят вдъхновение от саамите - коренното население на северната част на Скандинавския полуостров, и от норвежката митология.



И ако доскоро силите на Елза изглеждат прекалено големи, сега се питаме дали този път, в тази гора и срещу тези врагове ще са достатъчни...



