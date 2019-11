Още снимки: test „Тесла“ представи първия електрически пикап Главният изпълнителен директор на „Тесла“ (Tesla Inc) Илон Мъск представи на събитие в Лос Анджелис първия електрически пикап "кибертрък", който наподобява брониран транспортер от бъдещето, предадоха световните агенции. Той е създаден от студено валцована стомана, бронирано стъкло и е с адаптивно въздушно окачване, отбелязва techcrunch.com.



Разработен е в три варианта, като най-евтиният ще се продава за 39,900 долара, вторият за $49,900, а най-скъпият - за $69,900.



Представянето на електрическия пикап е част от дългоочакваното разширяване на производствената линия на компанията, като така „Тесла“ отправя директно предизвикателство към детройтските автомобилопроизводители.



Това е първият набег на американската компания за електромобили на пазара на пикапи, където доминират "Форд" (Ford Motor Co), "Дженерал мотърс" (General Motors Co) и "Фиат Крайслер" (Fiat Chrysler Automobiles NV), отбелязва Ройтерс. /dnews.bg