Спортът по телевизията днес
22.11.2019 08.48
07:00 Film Plus: Футбол: Гранада - Реал /Сосиедад/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Левски, мач от efbet Лига /п/
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Арсенал, мач от четвърти кръг за Карабао къп /п/
08:00 Max Sport 3: Серия А: Удинезе - Рома
09:00 Film Plus: Футбол: Валенсия - Гранада (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
09:45 BNT 3: Баскетбол: България - Словения - квалификация за европейско първенство /жени/
10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Локомотив Москва - Ювентус
10:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/
10:00 Diema Sport 2: Волейбол: Берое - Марица, мач от Националната волейболна лига за жени /п/
10:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Ливърпул - Генк Четвърта среща от груповата фаза
11:00 Film Plus: Тенис: Елена Рибакина - Арина Сабаленка (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - II четвъртфинал, повторение)
11:30 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Северна Ирландия - Холандия
12:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2019-20), 17-и епизод /п/
12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Реал Мадрид - Галатасарай
12:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Аталанта
12:05 Nova Sport: Футбол: Транмиър Роувърс - Уикъмб Уондърърс, мач от английската Лига 1 /п/
12:55 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Даяна Ястремска (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - III четвъртфинал, повторение)
13:30 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Сърбия - Украйна
14:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 16-и епизод /п/
14:00 Nova Sport: Баскетбол: Нижни Новгород - Жельона гура, мач от ВТБ лига /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Байерн Мюнхен - Олимпиакос
14:00 Diema Sport: Футбол: Царско село - Дунав, мач от efbet Лига /п/
14:00 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Удинезе
15:00 Diema Sport 2: Волейбол: Добруджа - Хебър, мач от Суперлигата /п/
15:15 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Италия - Таити
16:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 20-и епизод /п/
16:00 Nova Sport: Футбол: Брадфорд Сити - Екзитър Сити, мач от английската Лига 1 /п/
16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аталанта - Манчестър Сити
16:20 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Швейцария - САЩ
17:00 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
17:00 Film Plus: Футбол: Атлетик /Б/ - Леванте (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
17:30 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Русия - Белгия
17:30 Diema Sport: Футбол: Арда - Витоша, мач от efbet Лига, директно
18:00 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно
18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Байер Леверкузен - Атлетико Мадрид
18:00 Max Sport 3: Серия А: Сампдория - Аталанта
18:30 Diema Sport 2: Волейбол: Левски - Нефтохимик, мач от Суперлигата, директно
19:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг
19:15 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: България - Чехия
19:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
20:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване
20:30 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно
20:30 Max Sport 3: Серия А: "Преди кръга"
21:05 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Сенегал - Русия пряко предаване от Асунсион /Парагвай/
21:15 Nova Sport: Студио "Футбол", директно
21:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Борусия Дортмунд - Падерборн, директно
21:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"
21:30 Diema Sport: Футбол: Арда - Витоша, мач от efbet Лига /п/
21:30 Film Plus: Тенис: Кристина Младенович - Кики Бертенс (VTB Kremlin Cup, Москва; WTA Premier - I четвъртфинал, повторение)
21:45 Nova Sport: Футбол: Фулъм - Куинс Парк Рейнджърс, мач от Чемпиъншип, директно
22:40 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Португалия - Нигерия пряко предаване от Асунсион /Парагвай/
23:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг
23:30 Diema Sport: Волейбол: Левски - Нефтохимик, мач от Суперлигата /п/
23:35 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете
23:40 Nova Sport: Студио "Футбол", директно
23:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"
23:50 Film Plus: Тенис: Кирстен Флипкенс - Белинда Бенчич (VTB Kremlin Cup, Москва; WTA Premier - II четвъртфинал, повторение)
/bukmeikar.com
Днес+