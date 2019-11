Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:00 Film Plus: Футбол: Гранада - Реал /Сосиедад/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Левски, мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Арсенал, мач от четвърти кръг за Карабао къп /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Удинезе - Рома

09:00 Film Plus: Футбол: Валенсия - Гранада (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:45 BNT 3: Баскетбол: България - Словения - квалификация за европейско първенство /жени/

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Локомотив Москва - Ювентус

10:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Волейбол: Берое - Марица, мач от Националната волейболна лига за жени /п/

10:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Ливърпул - Генк Четвърта среща от груповата фаза

11:00 Film Plus: Тенис: Елена Рибакина - Арина Сабаленка (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - II четвъртфинал, повторение)

11:30 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Северна Ирландия - Холандия

12:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2019-20), 17-и епизод /п/

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Реал Мадрид - Галатасарай

12:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Аталанта

12:05 Nova Sport: Футбол: Транмиър Роувърс - Уикъмб Уондърърс, мач от английската Лига 1 /п/

12:55 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Даяна Ястремска (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - III четвъртфинал, повторение)

13:30 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Сърбия - Украйна

14:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 16-и епизод /п/

14:00 Nova Sport: Баскетбол: Нижни Новгород - Жельона гура, мач от ВТБ лига /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Байерн Мюнхен - Олимпиакос

14:00 Diema Sport: Футбол: Царско село - Дунав, мач от efbet Лига /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Удинезе

15:00 Diema Sport 2: Волейбол: Добруджа - Хебър, мач от Суперлигата /п/

15:15 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Италия - Таити

16:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 20-и епизод /п/

16:00 Nova Sport: Футбол: Брадфорд Сити - Екзитър Сити, мач от английската Лига 1 /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аталанта - Манчестър Сити

16:20 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Швейцария - САЩ

17:00 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

17:00 Film Plus: Футбол: Атлетик /Б/ - Леванте (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:30 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Русия - Белгия

17:30 Diema Sport: Футбол: Арда - Витоша, мач от efbet Лига, директно

18:00 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Байер Леверкузен - Атлетико Мадрид

18:00 Max Sport 3: Серия А: Сампдория - Аталанта

18:30 Diema Sport 2: Волейбол: Левски - Нефтохимик, мач от Суперлигата, директно

19:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

19:15 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: България - Чехия

19:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

20:30 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

20:30 Max Sport 3: Серия А: "Преди кръга"

21:05 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Сенегал - Русия пряко предаване от Асунсион /Парагвай/

21:15 Nova Sport: Студио "Футбол", директно

21:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Борусия Дортмунд - Падерборн, директно

21:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

21:30 Diema Sport: Футбол: Арда - Витоша, мач от efbet Лига /п/

21:30 Film Plus: Тенис: Кристина Младенович - Кики Бертенс (VTB Kremlin Cup, Москва; WTA Premier - I четвъртфинал, повторение)

21:45 Nova Sport: Футбол: Фулъм - Куинс Парк Рейнджърс, мач от Чемпиъншип, директно

22:40 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Португалия - Нигерия пряко предаване от Асунсион /Парагвай/

23:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

23:30 Diema Sport: Волейбол: Левски - Нефтохимик, мач от Суперлигата /п/

23:35 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

23:40 Nova Sport: Студио "Футбол", директно

23:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

23:50 Film Plus: Тенис: Кирстен Флипкенс - Белинда Бенчич (VTB Kremlin Cup, Москва; WTA Premier - II четвъртфинал, повторение) 07:00 Film Plus: Футбол: Гранада - Реал /Сосиедад/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Левски, мач от efbet Лига /п/08:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Арсенал, мач от четвърти кръг за Карабао къп /п/08:00 Max Sport 3: Серия А: Удинезе - Рома09:00 Film Plus: Футбол: Валенсия - Гранада (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)09:45 BNT 3: Баскетбол: България - Словения - квалификация за европейско първенство /жени/10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Локомотив Москва - Ювентус10:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/10:00 Diema Sport 2: Волейбол: Берое - Марица, мач от Националната волейболна лига за жени /п/10:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Ливърпул - Генк Четвърта среща от груповата фаза11:00 Film Plus: Тенис: Елена Рибакина - Арина Сабаленка (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - II четвъртфинал, повторение)11:30 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Северна Ирландия - Холандия12:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2019-20), 17-и епизод /п/12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Реал Мадрид - Галатасарай12:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Аталанта12:05 Nova Sport: Футбол: Транмиър Роувърс - Уикъмб Уондърърс, мач от английската Лига 1 /п/12:55 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Даяна Ястремска (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - III четвъртфинал, повторение)13:30 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Сърбия - Украйна14:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 16-и епизод /п/14:00 Nova Sport: Баскетбол: Нижни Новгород - Жельона гура, мач от ВТБ лига /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Байерн Мюнхен - Олимпиакос14:00 Diema Sport: Футбол: Царско село - Дунав, мач от efbet Лига /п/14:00 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Удинезе15:00 Diema Sport 2: Волейбол: Добруджа - Хебър, мач от Суперлигата /п/15:15 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Италия - Таити16:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 20-и епизод /п/16:00 Nova Sport: Футбол: Брадфорд Сити - Екзитър Сити, мач от английската Лига 1 /п/16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аталанта - Манчестър Сити16:20 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Швейцария - САЩ17:00 Diema Sport: Студио "Футбол", директно17:00 Film Plus: Футбол: Атлетик /Б/ - Леванте (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)17:30 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Русия - Белгия17:30 Diema Sport: Футбол: Арда - Витоша, мач от efbet Лига, директно18:00 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Байер Леверкузен - Атлетико Мадрид18:00 Max Sport 3: Серия А: Сампдория - Аталанта18:30 Diema Sport 2: Волейбол: Левски - Нефтохимик, мач от Суперлигата, директно19:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг19:15 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: България - Чехия19:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване20:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване20:30 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно20:30 Max Sport 3: Серия А: "Преди кръга"21:05 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Сенегал - Русия пряко предаване от Асунсион /Парагвай/21:15 Nova Sport: Студио "Футбол", директно21:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Борусия Дортмунд - Падерборн, директно21:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"21:30 Diema Sport: Футбол: Арда - Витоша, мач от efbet Лига /п/21:30 Film Plus: Тенис: Кристина Младенович - Кики Бертенс (VTB Kremlin Cup, Москва; WTA Premier - I четвъртфинал, повторение)21:45 Nova Sport: Футбол: Фулъм - Куинс Парк Рейнджърс, мач от Чемпиъншип, директно22:40 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Португалия - Нигерия пряко предаване от Асунсион /Парагвай/23:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг23:30 Diema Sport: Волейбол: Левски - Нефтохимик, мач от Суперлигата /п/23:35 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете23:40 Nova Sport: Студио "Футбол", директно23:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"23:50 Film Plus: Тенис: Кирстен Флипкенс - Белинда Бенчич (VTB Kremlin Cup, Москва; WTA Premier - II четвъртфинал, повторение) /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели