Испания разследва руска намеса в Каталуния Върховният съд на Испания започна разследване за намеса на руските спецслужби при референдума за независимост на Каталуния преди две години, предаде радио "Свободна Европа".



Делото е възложено на главния комисариат по информацията към националната полиция на страната. Комисариатът отговаря за борбата с тероризма. Обстоятелствата около разследването се пазят в тайна.



По данни на в. "El Pais", европейски спецслужби разполагат с информация, че Москва подкрепя сепаратистите. Според източниците на изданието, операцията по разпалване на сепаратизма е осъществявана от елитното подразделение 29155 на руското ГРУ. Според разузнавателна информация от редица европейски страни, подразделението е свързано с операции по дестабилизиране на Европа, споменават се конкретно Черна гора и Молдова.



Според информация на в. "The New York Times", служители на това подразделение са свързани с покушението срещу Сергей и Юлия Скрипал във Великобритания. Кремъл отрича това.



