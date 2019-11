Още снимки: test Брад Пит, Алия Шавкат и възможната връзка на двамата Брад Пит най-после има нова връзка. Поне това са предположенията на всички, засекли го многократно в компанията на Алия Шавкат. 55-годишната звезда от "Имало едно време в Холивуд" и 30-годишната актриса от "Развитие в застой" последно се появиха заедно на изложба в Лос Анджелис.



Двамата бяха забелязани за първи път заедно през септември по време на премиерата на пиесата A Play is a Poem. Двамата явно водят оживен културен живот, защото следващата им поява е на моноспектакъла на Майк Бирбилия The New One.



Брад и Алия дори участваха в забавно селфи зад кулисите с Бирбилия, което той сподели в профила си в Instagram. Дано най-после един от най-желаните мъже на планетата намери любовта!



/lifestyle.bg Брад Пит най-после има нова връзка. Поне това са предположенията на всички, засекли го многократно в компанията на Алия Шавкат. 55-годишната звезда от "Имало едно време в Холивуд" и 30-годишната актриса от "Развитие в застой" последно се появиха заедно на изложба в Лос Анджелис.Двамата бяха забелязани за първи път заедно през септември по време на премиерата на пиесата A Play is a Poem. Двамата явно водят оживен културен живот, защото следващата им поява е на моноспектакъла на Майк Бирбилия The New One.Брад и Алия дори участваха в забавно селфи зад кулисите с Бирбилия, което той сподели в профила си в Instagram. Дано най-после един от най-желаните мъже на планетата намери любовта! Днес+ Запази и Сподели