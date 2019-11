Още снимки: test Селена Гомес, Бела Хадид и скандалът в социалните мрежи помежду им Първото общо между Селена Гомес и Бела Хадид, за което се сещаме, е The Weeknd. Първо изпълнителката имаше връзка с него, а след това той се влюби лудо в красивия модел. А отношенията между двете дами изглежда не са напълно изяснени.



Всичко започна преди дни, когато Хадид публикува своя снимка от кампания на Dior в профила си в Instagram, а Гомес коментира, че е "зашеметяваща", добавяйки и влюбена емотиконка.



Веднага след този коментар снимката на Бела бе залята с коментари как певицата се опитва да й прави мили очи и подозрения доколко е искрена.



Стигна се дотам, че моделът изтри въпросния кадър от профила си. А всичко това се случва скоро след кат Гомес последва отново Хадид в социалната мрежа, въпреки че тя не й е отвърнала със същото.



Във фен страница Селена коментира, че явно е станало недоразумение и Бела не я е разбрала правилно, за което съжалява.



Според говорители на модела, тя се е опитала да се свърже с бившата на приятеля си, но дали двете са постигнали някакво съгласие, явно ще си остане между тях. Или пък ще разберем от социалните мрежи...



Приближени на Гомес коментират, че тя е много добър и подкрепящ човек и няма никакви лоши мисли към Хадид, въпреки че сега тя е жената в сърцето на The Weeknd. Но явно подобно демонстриране на симпатии не се нрави на модела и го смята за напълно излишно, защото е предпоставка за слухове и драми. Първото общо между Селена Гомес и Бела Хадид, за което се сещаме, е The Weeknd. Първо изпълнителката имаше връзка с него, а след това той се влюби лудо в красивия модел. А отношенията между двете дами изглежда не са напълно изяснени.Всичко започна преди дни, когато Хадид публикува своя снимка от кампания на Dior в профила си в Instagram, а Гомес коментира, че е "зашеметяваща", добавяйки и влюбена емотиконка.Веднага след този коментар снимката на Бела бе залята с коментари как певицата се опитва да й прави мили очи и подозрения доколко е искрена.Стигна се дотам, че моделът изтри въпросния кадър от профила си. А всичко това се случва скоро след кат Гомес последва отново Хадид в социалната мрежа, въпреки че тя не й е отвърнала със същото.Във фен страница Селена коментира, че явно е станало недоразумение и Бела не я е разбрала правилно, за което съжалява.Според говорители на модела, тя се е опитала да се свърже с бившата на приятеля си, но дали двете са постигнали някакво съгласие, явно ще си остане между тях. Или пък ще разберем от социалните мрежи...Приближени на Гомес коментират, че тя е много добър и подкрепящ човек и няма никакви лоши мисли към Хадид, въпреки че сега тя е жената в сърцето на The Weeknd. Но явно подобно демонстриране на симпатии не се нрави на модела и го смята за напълно излишно, защото е предпоставка за слухове и драми. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели