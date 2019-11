Още снимки: test От кои дразнещи предразсъдъци е време да се откажем На прага на ново десетилетие сме и е време да погледнем назад и да видим кои стереотипи и предразсъдъци трябва да останат в миналото завинаги.



Хората без партньор са отчаяни да имат връзка.



Ако вярваме само на романтичните комедии, то хората без връзки са не само самотни, но и нещастни, отчаяно търсещи любов и сериозни отношения. Но не бива да забравяме, че сме на прага на 2020-а година и подобно вярване е доста остаряло и невярно в днешно време. Все повече хора, които не са романтично обвързани, се чувстват добре и не се стремят на всяка цена да имат партньор, просто защото всички около тях вече са женени. Този тренд има и подкрепа от едно изследване, публикувано през 2017-а в Journal of Personality and Social Psychology, чиито резултати показват, че средностатистически хората без връзка са с по-висока самооценка в сравнение с хората, които са имали връзка, продължила по-малко от година.



Женените хора са скучни.



Живеем във време, в което хората държат все повече на личното си пространство, на свободата, искат да се забавляват и това не се променя с брака, напротив. Женените хора също излизат и се забавляват, пътуват и ходят на нощен бар. Да, може би вече не е така интензивно както в ергенските години, но при желание от страна на двойката, това е възможно и се случва.



Женените двойки без деца нямат търпение да имат бебе.



Само защото сте се оженили това не означава, че изгаряте от желание да забременеете. Бракът не е само основание да имаме дете, той представлява обещание между двама души, че ще се обичат и подкрепят. Детето е чудо, което идва във времето, когато и двамата са готови и го желаят от сърце. Но не е задължително това да се случи още в първия ден след сватбата и определено е предразсъдък, който няма място в съвременното общество.



Младите хора правят повече секс.



Един от остарелите предразсъдъци е, че младите хора правят много повече секс. Това мислене е много остаряло и е време да се откажем от него, тъй като хората на средна възраст, а и по-възрастните също не страдат от липса на сексуално желание. А благодарение на развитието на фармацията дори и с напредъка на възрастта можем да се радваме на чудесен полов живот, достоен за завиждане и от по-младите.



Връзките, в които има конфликти, са обречени.



Разбира се, че скандалите и споровете в една връзка не са приятни или желани елементи, но да се смята, че отношения, в които има конфликти са обречени, е дразнещ и неприятен стереотип, от който е време да се отървем. Всяка връзка носи своята индивидуалност и характерност, в зависимост от темперамента на двамата партньори. Понякога това може да породи сериозни спорове и дори скандали, но да не доведе до край на отношенията.



Мъжете не се интересуват от романтика.



По презумпция смятаме, че мъжете не се интересуват от романтика и не са толкова чувствителни, колкото нас, дамите. В някои случаи може и да е така, но е предразсъдък да смятаме, че важи за всички мъже или за повечето. Мъжете може и да са почитатели на традиционните романтични жестове, но умеят да бъдат романтични по свой начин. За нас остава да ги оценяваме повече, когато го правят, а не само да отбелязваме липсата на жестове./az-jenata.bg

