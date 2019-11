Още снимки: test Основно изискване на IT компаниите е зоната за почивка в офиса Освен предпочитанията към офисите като локация и транспорт, все повече работодатели започват да държат на „живота в сградата“. Сред основните изисквания на голяма част от IT компаниите, когато наемат помещения, са те да имат зона за почивки, както и кафетерии. Това стана ясно от думите на Георги Попчев, пропърти мениджър в инвестиционното дружество за бизнес сгради Leon’s Head Investments.



„Факт е, че компаниите се стремят да стимулират работещите да прекарват повече време в офисите, като обособяват различни зони за работа в неформална обстановка - зони за почивка и за прекарване на свободното време“, каза още Попчев. По думите му отговор на въпроса дали подобна зона е полезна за компанията, трябва да се търси в дейността на фирмата, в която се изгражда.



Конкретно за IT сектора това е един чудесен начин за стимулиране на работния процес, защото работата на хората в тази професия е креативна. "Но за фирми, които се занимават с нещо друго това може и да не е добра инвестиция", обясни Попчев.



Освен социалните аспекти на сградата все по-голямо значение за наемателите имат и зелените политики и програми енергийна ефективност. „При равни други условия наемател би предпочел сграда, която използва ресурсите ефективно и природосъобразно пред такива, които имат ниска ефективност. Това е въпрос както на по-ниски разходи, така и на по-добра сделка“, категоричен е експертът.



Междувременно стана ясно, че да наемеш коуъркинг пространство може да бъде до три пъти по-скъпо от подписването на договор за цял офис. Причината е, че при споделените офиси се плаща на работно място, а не на площ. Въпреки това пропърти мениджърът на Leon’s Head Investments заяви: „Увеличава се делът на компаниите, които започват в споделени офиси и гъвкави пространства в периода си на първоначален растеж. В тази връзка подобни площи стават все по-необходими и на големите бизнес комплекси, за да отговорят на това търсене“.



На западните пазари делът на този тип офиси е 10-20%, за София все още няма такава статистика. "Със сигурност обаче можем да кажем, че процентът е доста по-малък", каза Попчев.



Той обясни значително по-високите цени за наемане на коуъркинг пространство с това, че всяка компания, когато иска да има гъвкавост, трябва да си заплати за нея. „Когато си купувате билет за пътуване с отворена дата, вие заплащате по-голяма сума, за да можете да бъдете гъвкави. Същото правят и компаниите“, добави Попов./economic.bg

