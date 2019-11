Още снимки: test Как да приковете вниманието на един мъж? Да си признаем, мъжете не са толкова лесни за „прочитане“. И на фона на голямата конкуренция и предлагане, ако си харесате мъж, на когото искате да направите впечатление, трябва да се забелязвате. Ето и няколко ефективни съвета от експерти по свалки и връзки, които ще ви помогнат да приковете вниманието му:



1. Усмихвайте се



„Ходете на места, на които се забавлявате. Мъжете забелязват и харесват жени, които са естествени, държат се свободно и наистина са позитивни и си изкарват добре“, съветва Тина Тесина, автор на бестселъра „How to Be Happy Partners: Working it out Together“.



2. Не се крийте в ъгъла



Ако искате да спечелите вниманието му, той все пак трябва да ви забележи. Не се скатавайте в ъгъла. Впечатление прави и когато видимо вниманието ви е ангажирано с нещо смислено – разговор, четене и т.н., а не просто да реете свенливо поглед.



3. Поискайте помощ



Може и да ви звучи старомодно, но мъжете наистина обичат да помагат. „Помислете си какво можете да го попитате, което да го накара да се почувства умен. Освен да го изкушите с храна, илюзията, че сте безпомощни е другият начин, който със сигурност ще ви помогне да влезете в радара му“, твърди Тесина.



4. Облечете се като за среща



Ако излизате с идеята, че можете да срещнете интересен мъж (без значение дали ще ходите в нощен клуб или просто на кафе посред бял ден), се облечете впечатляващо, Анцуг и семпла тениска няма да ви отличат.



5. Гледайте го в очите



Повечето експерти в любовната сфера са категорични – директният зрителен контакт индикира, че имате интерес, така че не свеждайте свенливо поглед.



6. Не излизайте в големи женски групи



Чували сте го и преди – орда шумни жени по никакъв начин няма да накара мъж в трезво състояние да се доближи до вас. Не само, че изглежда плашещо, а и ще ви е по-трудно да изпъкнете, ако на бара сте се позиционирали сред 10 жени.



7. Казвайте „благодаря“



Проучване показва, че мъжете всъщност се дразнят, когато не получават „благодаря“ от жените, казват Лори Заслоу и Джен Зукер. Не е задължително дори да му го казвате на глас, можете да вземете номера му и да му го напишете, след като ви е почерпил с питие. Има нещо много секси и запомнящо се в това да види изписаното с думи.



8. Стойте далече от телефона



Светът не е толкова голям, така че ако сте забили постоянно нос в телефона си, можете да пропуснете страхотен мъж, който е бил точно до вас в автобуса, на опашката или дори в асансьора.