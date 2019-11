Още снимки: test Историческият бой над Барса носи награда на Клоп? Мениджърът на Ливърпул Юрген Клоп получи престижна номинация на Острова, написа европейският първенец на официалната си страница в интернет.



Германският специалист е сред фаворитите за приза Страхотен треньорски момент на годината (Great Coaching Moment of the Year). Останалите номинирани са Гарет Саутгейт, Джон Блеки и Мелани Маршал.



Наградата се връчва на треньорите за техния фокус по време на спортно събитие или заради човешкото им отношение към противниците.



Клоп беше номиниран специално заради фамозния исторически обрат на Ливърпул срещу Барселона на полуфиналите в Шампионската лига миналия сезон.



Мърсисайдци загубиха с 0:3 на "Ноу Камп", но на реванша сензационно унищожиха каталунците с 4:0 и по-късно грабната шестата си титла на Европа.



Носителят на престижната треньорска награда ще стане ясен на 5 декември в Лондон./gol.bg

