Брад Пит, киновселената на Marvel и ще стане ли актьорът злодей На много хора може и да не им се иска по различни причини, но киновселената на Marvel се развива с бързи темпове.



Ако преди 10 години всички се чудеха защо актьор като Робърт Дауни Джуниър се съгласи да стане супергерой, то днес това би било в реда на нещата.



Едно от големите имена, които се присъединиха към киновселената тази година, е Анджелина Джоли. В момента тя участва в снимките на The Eternals.



Според източници на We Got This Covered, Marvel са набелязали бившия ? съпруг за нов член на киновселената. Смята се, че Брад Пит е един от вариантите за нов злодей.



Същите тези източници имат информация, че Marvel искат да вкарат един измежду Annihilus, Канг Завоевателя и Доктор Дуум. За ролите са набелязани и други актьори, така че не е сигурно, че именно Брад Пит ще получи възможността да се присъедини.



