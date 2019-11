Още снимки: test Tata Steel съкращава 3 000 работни места в Европа Tata Steel Ltd. планира да съкрати до 3 000 работни места в Европа, за да намали разходите си, предава Bloomberg. Около две трети от съкратените ще бъдат офис служители, съобщиха от компанията.



"Стагниращото търсене на стомана в Европейския съюз и световното свръхпредлагане бяха усложнени и от търговските конфликти, които превърнаха в Европа в място, в което се стоварва световният излишък", казаха от индийската Tata Steel.



Европейската стоманена индустрия се намира в труден период: търсенето намалява, световният икономически растеж се забавя, а заплахата от чуждестранни доставчици, включително от Турция, Русия и Китай, е постоянна.



British Steel Ltd., вторият най-голям производител на стомана във Великобритания, бе поставен в ликвидация през май, а по-късно придобит от китайската Jingye Group Co. Търсенето в Европейския съюз ще се свие с 3,1 процента тази година, предупреди асоциацията Eurofer.



Печалбата (EBITDA) на Tata Steel в Европа потъна с 90 процента до 31 милиона паунда ($40 милиона) през първите шест месеца на фискалната година, започваща от април. Приходите са 3,25 милиарда паунда за същия период.



