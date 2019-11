Още снимки: test Зимата идва за Джереми Корбин и лейбъристите Изборите за Камарата на общините във Великобритания, предизвикани от торите покрай неразборията около Брекзит, наближават. А с тях и минусовите температури, които за председателя на Лейбъристката партия, Джереми Корбин, могат да се окажат по-студени от обичайното. След изборния ден на 12 декември лидерът на лявата опозиция може не само да не се окаже близо до британския Железен трон - "Даунинг Стрийт" 10, но и да му се наложи да облече черното, заточен на Вала.



Няколко са причините, поради които подобна мразовита перспектива се очертава като възможна пред лейбъристите и техния клан.



На първо място, откакто Корбин стана председател на партията през 2015-та година, същата не спря да се тресе от скандали, които обикновено започваха като разногласия относно идеологическото позициониране на лейбъристите и приключваха като междуличностни конфликти. Вярно е, че лидерът на партията постепенно установи контрол върху нея, но за целта бе платена скъпа цена: редица нейни представители, свързани с по-умереното и центристкото й крило, я напуснаха или се дистанцираха в знак на протест срещу все по-фундаменталистката политика на председателя й. Днес корбинизмът е официална догма на партията, очертаваща се като радикалната и тясна секта на Врабците в Кралски чертог.



Toва естествено поражда напрежение в партията, която под ръководството на Тони Блеър развиваше идеята за "третия път", така че да стане по-атрактивна за Средна Англия и средната класа въобще. Напрежение, което продължава и през текущата 2019-та година, която стана свидетел на напускащи формацията нейни представители в Камарата на общините и извън нея (обикновено цитираните причини са анти-семитизмът на Върховния Врабец и липсата на ясна позиция спрямо Брекзит от негова страна). Последният такъв случай е от по-рано този месец, когато шапката си взе и заместник-председателят на партията Томас Уотсън (макар за неговото дистанциране да има и друга причина).



Второто препятствие пред лидера на британската опозиция е неговият личен рейтинг. На въпроса как Джереми Корбин си върши работата, преценката на респондентите е повече от показателна: ръководителят на лейбъристите е с отрицателен нетен рейтинг от -43%. Тази цифра се получава, когато се сумират противоположните - положителни (общо 25%) и отрицателни (общо 68%) - оценки. За аналогия, британският министър-председател Борис Джонсън е с нетен рейтинг от +4% (при него 49% са отговорили, че той си върши работата добре срещу 45% от анкетираните, които са дали негативен отговор). Данните са на Deltapoll, а изследването е проведено в периода 14-16-ти ноември, с представителна извадка от 1526 човека.



A на въпроса на друга британска агенция от началото на миналата седмица, YouGov, кой ще се справи добре като министър-председател, едва 16% от анкетираните поданици на кралицата заявяват, че това би бил Джереми Корбин (срещу 40% процента, отговорили в полза на Борис Джонсън).



Тези данни, съпоставени с паралелни такива, реферират към други проблеми, пред които е изправен лидерът на британската опозиция. Единият такъв е, че Корбин (радващ се на одобрение от около 21%) изостава след собствената си партия, нивата на подкрепа за която са около 26-30%. В сравнение, председателят на торите има рейтинг от 34%, по-скоро съизмерим с този на партията му, движещата се в порядъка на 35-40%. Вторият проблем за лейбъристите е вътрешно-политически: налице е липсата на високо доверие сред собствените им избиратели, че от техния лидер ще излезе добър министър-председател (едва 59% са склонни да се съгласят с това). На този фон, 91% от торите считат, че Борис Джонсън ще е точно такъв.



Третото препятствие пред Джереми Корбин е намаляването на нива на подкрепа за партията му в нейните северни крепости (в Североизточна и Северозападна Англия). Според данните на YouGov торите дори повеждат в електоралната конкуренция в Северозападна Англия, както и в Йоркшър и Хъмбър. В целия Север разликата между двете основни британски партии е в рамките на 6% в полза на лейбъристите (според данните на Deltapoll). Това означава, че ако домакинският мач в Южна Англия (Югоизточна и Югозападна) е вече спечелен от торите (50% срещу 26%), то те са изнесли битката на чуждия терен - този на Севера пред лейбъристката публика.



На този фон там, където обикновено се решават изборите във Великобритания - в Източен и Западен Мидланд, торите имат внушителна преднина от 53% срещу 23% за лейбъристите. А междувременно в Голям Лондон раздробяването на про-ЕС вота между лейбъристите и либерал-демократите може да донесе ценни пробиви за торите.



На четвърто място, пред Джереми Корбин се изправя изграденият срещу него тактически блок (The Brexit Party на Найджъл Фараж и Консервативната партия на Борис Джонсън), чиято еманация е заявеното намерение на първия да не издига кандидати в 317-те общини, които торите са спечелили на последните парламентарни избори. Това не е малък жест от страна на Фараж (особено когато говорим за суинг-общините в Централна и Северна Англия), но ако той искаше реално да помогне на торите, трябваше да направи по-скоро обратното: да не издига кандидати там, където консерваторите са в оспорвана битка с лейбъристите. Понеже Фараж и неговите кандидати не могат да бъдат истинска конкуренция на торите в Южна Англия, но могат да отнемат - макар и не много, но достатъчно гласове - от Консервативната партия в английския север, които гласове ще са от значение за разпределението на мандатите там. Лидерът на The Brexit Party оправдава решението си с това, че той може да спечели лейбъристки общини, които са гласували за напускане на ЕС, но грубата сметка показва, че на всеки получен глас за неговата партия, който преди това е бил лейбъристки, той печели по два такива от торите.



Допълнителен проблем пред Джереми Корбин, макар и не от такова голямо естество, е и про-ЕС коалицията, сключена между либерал-демократите, зелените и уелските "Плайд Камри". Този електорален блок обаче е с по-скоро ограничен капацитет, доколкото неговото съглашенство касае едва 60 общини.



Петото препятствие пред лейбъристите и техния председател е най-голямата драма от новата британска история - Брекзит, и това, че лейбъристите така и не успяха да преодолеят този разлом, позиционирайки се спрямо него. За разлика от другите основни партии във Великобритания - консерваторите, либерал-демократите, шотландските националисти и привържениците на Фараж, които се ситуираха ясно с оглед напускането на ЕС, лейбъристите останаха в разкрачена позиция. И това се отразява на поведението на техния електорат: едва 44% от гласувалите за напускане на ЕС избиратели на Лейбъристката партия заявяват, че ще я подкрепят на идващите парламентарни избори (останалите ще "мигрират" електорално почти по равно към Консервативната партия и тази на Найджъл Фараж).



В купестата облачност над главата на Джереми Корбин обаче от време на време се появява и лъч светлина. Торите ги очакват затруднения и вероятно загуба на мандати в Шотландия (макар и от местните националисти). Остава открит въпросът дали и това профилиране като про-Брекзит партия от страна на торите, което на този етап изглежда като повече от успешно за Англия, всъщност няма да бъде наказано в останалите части на Великобритания. А самата Лейбъристка партия изглежда не допуска чувствителен "теч" на своите про-ЕС избиратели към либерал-демократите (такова движение ще направят едва 7% от въпросния електорален сегмент).



Разбира се, социолозите понякога са като метеоролозите: по-достоверни са, когато коментират отминали, а не предстоящи времена.



Но ако социолозите бяха метеоролози, то те биха обещали студено и мрачно време на изборния ден за Джереми Корбин. За него като че ли "Зимата идва", но без северняците. Пътят му към британския Кралски чертог на ул. "Даунинг Стрийт" 10 ще е пълен с препятствия. При това с такива, от които разпънатият чадър не може да те спаси. Още повече, че от опит знаем, че когато става дума за игра на тронове, русите претенденти са фаворити. Изборите за Камарата на общините във Великобритания, предизвикани от торите покрай неразборията около Брекзит, наближават. А с тях и минусовите температури, които за председателя на Лейбъристката партия, Джереми Корбин, могат да се окажат по-студени от обичайното. След изборния ден на 12 декември лидерът на лявата опозиция може не само да не се окаже близо до британския Железен трон - "Даунинг Стрийт" 10, но и да му се наложи да облече черното, заточен на Вала.Няколко са причините, поради които подобна мразовита перспектива се очертава като възможна пред лейбъристите и техния клан.На първо място, откакто Корбин стана председател на партията през 2015-та година, същата не спря да се тресе от скандали, които обикновено започваха като разногласия относно идеологическото позициониране на лейбъристите и приключваха като междуличностни конфликти. Вярно е, че лидерът на партията постепенно установи контрол върху нея, но за целта бе платена скъпа цена: редица нейни представители, свързани с по-умереното и центристкото й крило, я напуснаха или се дистанцираха в знак на протест срещу все по-фундаменталистката политика на председателя й. Днес корбинизмът е официална догма на партията, очертаваща се като радикалната и тясна секта на Врабците в Кралски чертог.Toва естествено поражда напрежение в партията, която под ръководството на Тони Блеър развиваше идеята за "третия път", така че да стане по-атрактивна за Средна Англия и средната класа въобще. Напрежение, което продължава и през текущата 2019-та година, която стана свидетел на напускащи формацията нейни представители в Камарата на общините и извън нея (обикновено цитираните причини са анти-семитизмът на Върховния Врабец и липсата на ясна позиция спрямо Брекзит от негова страна). Последният такъв случай е от по-рано този месец, когато шапката си взе и заместник-председателят на партията Томас Уотсън (макар за неговото дистанциране да има и друга причина).Второто препятствие пред лидера на британската опозиция е неговият личен рейтинг. На въпроса как Джереми Корбин си върши работата, преценката на респондентите е повече от показателна: ръководителят на лейбъристите е с отрицателен нетен рейтинг от -43%. Тази цифра се получава, когато се сумират противоположните - положителни (общо 25%) и отрицателни (общо 68%) - оценки. За аналогия, британският министър-председател Борис Джонсън е с нетен рейтинг от +4% (при него 49% са отговорили, че той си върши работата добре срещу 45% от анкетираните, които са дали негативен отговор). Данните са на Deltapoll, а изследването е проведено в периода 14-16-ти ноември, с представителна извадка от 1526 човека.A на въпроса на друга британска агенция от началото на миналата седмица, YouGov, кой ще се справи добре като министър-председател, едва 16% от анкетираните поданици на кралицата заявяват, че това би бил Джереми Корбин (срещу 40% процента, отговорили в полза на Борис Джонсън).Тези данни, съпоставени с паралелни такива, реферират към други проблеми, пред които е изправен лидерът на британската опозиция. Единият такъв е, че Корбин (радващ се на одобрение от около 21%) изостава след собствената си партия, нивата на подкрепа за която са около 26-30%. В сравнение, председателят на торите има рейтинг от 34%, по-скоро съизмерим с този на партията му, движещата се в порядъка на 35-40%. Вторият проблем за лейбъристите е вътрешно-политически: налице е липсата на високо доверие сред собствените им избиратели, че от техния лидер ще излезе добър министър-председател (едва 59% са склонни да се съгласят с това). На този фон, 91% от торите считат, че Борис Джонсън ще е точно такъв.Третото препятствие пред Джереми Корбин е намаляването на нива на подкрепа за партията му в нейните северни крепости (в Североизточна и Северозападна Англия). Според данните на YouGov торите дори повеждат в електоралната конкуренция в Северозападна Англия, както и в Йоркшър и Хъмбър. В целия Север разликата между двете основни британски партии е в рамките на 6% в полза на лейбъристите (според данните на Deltapoll). Това означава, че ако домакинският мач в Южна Англия (Югоизточна и Югозападна) е вече спечелен от торите (50% срещу 26%), то те са изнесли битката на чуждия терен - този на Севера пред лейбъристката публика.На този фон там, където обикновено се решават изборите във Великобритания - в Източен и Западен Мидланд, торите имат внушителна преднина от 53% срещу 23% за лейбъристите. А междувременно в Голям Лондон раздробяването на про-ЕС вота между лейбъристите и либерал-демократите може да донесе ценни пробиви за торите.На четвърто място, пред Джереми Корбин се изправя изграденият срещу него тактически блок (The Brexit Party на Найджъл Фараж и Консервативната партия на Борис Джонсън), чиято еманация е заявеното намерение на първия да не издига кандидати в 317-те общини, които торите са спечелили на последните парламентарни избори. Това не е малък жест от страна на Фараж (особено когато говорим за суинг-общините в Централна и Северна Англия), но ако той искаше реално да помогне на торите, трябваше да направи по-скоро обратното: да не издига кандидати там, където консерваторите са в оспорвана битка с лейбъристите. Понеже Фараж и неговите кандидати не могат да бъдат истинска конкуренция на торите в Южна Англия, но могат да отнемат - макар и не много, но достатъчно гласове - от Консервативната партия в английския север, които гласове ще са от значение за разпределението на мандатите там. Лидерът на The Brexit Party оправдава решението си с това, че той може да спечели лейбъристки общини, които са гласували за напускане на ЕС, но грубата сметка показва, че на всеки получен глас за неговата партия, който преди това е бил лейбъристки, той печели по два такива от торите.Допълнителен проблем пред Джереми Корбин, макар и не от такова голямо естество, е и про-ЕС коалицията, сключена между либерал-демократите, зелените и уелските "Плайд Камри". Този електорален блок обаче е с по-скоро ограничен капацитет, доколкото неговото съглашенство касае едва 60 общини.Петото препятствие пред лейбъристите и техния председател е най-голямата драма от новата британска история - Брекзит, и това, че лейбъристите така и не успяха да преодолеят този разлом, позиционирайки се спрямо него. За разлика от другите основни партии във Великобритания - консерваторите, либерал-демократите, шотландските националисти и привържениците на Фараж, които се ситуираха ясно с оглед напускането на ЕС, лейбъристите останаха в разкрачена позиция. И това се отразява на поведението на техния електорат: едва 44% от гласувалите за напускане на ЕС избиратели на Лейбъристката партия заявяват, че ще я подкрепят на идващите парламентарни избори (останалите ще "мигрират" електорално почти по равно към Консервативната партия и тази на Найджъл Фараж).В купестата облачност над главата на Джереми Корбин обаче от време на време се появява и лъч светлина. Торите ги очакват затруднения и вероятно загуба на мандати в Шотландия (макар и от местните националисти). Остава открит въпросът дали и това профилиране като про-Брекзит партия от страна на торите, което на този етап изглежда като повече от успешно за Англия, всъщност няма да бъде наказано в останалите части на Великобритания. А самата Лейбъристка партия изглежда не допуска чувствителен "теч" на своите про-ЕС избиратели към либерал-демократите (такова движение ще направят едва 7% от въпросния електорален сегмент).Разбира се, социолозите понякога са като метеоролозите: по-достоверни са, когато коментират отминали, а не предстоящи времена.Но ако социолозите бяха метеоролози, то те биха обещали студено и мрачно време на изборния ден за Джереми Корбин. За него като че ли "Зимата идва", но без северняците. Пътят му към британския Кралски чертог на ул. "Даунинг Стрийт" 10 ще е пълен с препятствия. При това с такива, от които разпънатият чадър не може да те спаси. Още повече, че от опит знаем, че когато става дума за игра на тронове, русите претенденти са фаворити. /news.bg Днес+ Запази и Сподели