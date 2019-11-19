Още снимки: test Без ток във Варна и областта днес ще са... Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, днес - 19 ноември, с нарушения в електрозахранването ще са редица места в област Варна, съобщиха от Енерго про.



- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - гр. Варна - местност Боровец - юг.



- от 13:00 ч. до 16:30 ч. - гр. Варна, КК Св. св. Константин и Елена - магазин Лидъл.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Дългопол - ул. Христо Ботев, ул. Антон Иванов, ул. Георги Бенковски, ул. Иван Вазов, ул. Елин Пелин, ул. Йордан Йовков, ул. Климент, ул. Маршал Феодор Толбухин, ул. Митко Палаузов, ул. Никола Вапцаров, ул. Христо Михайлов, ул. Христо Смирненски, ул. Тервел, ул. Цар Иван Шишман, ул. Георги Петлешев.



- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Аспарухово.



- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Царевци - абонатите електрозахранени от ТП 4.



- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - гр. Вълчи дол - абонатите, електрозахранени от ТП 5.



- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Войводино - абонатите, електрозахранени от ТП 1.



- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Средно село, с. Момчилово, с. Добротич.



- от 09:00 ч. до 16:30 ч. - с. Изворско, с. Крумово, с. Пясъчник, с. Радево, с. Ботево и с. Ново Ботево.



- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - гр. Суворово и с. Чернево.



- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Равна, с. Неново.



- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Лопушна - абонатите, електрозахранени от ТП 2. Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, днес - 19 ноември, с нарушения в електрозахранването ще са редица места в област Варна, съобщиха от Енерго про.- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - гр. Варна - местност Боровец - юг.- от 13:00 ч. до 16:30 ч. - гр. Варна, КК Св. св. Константин и Елена - магазин Лидъл.- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Дългопол - ул. Христо Ботев, ул. Антон Иванов, ул. Георги Бенковски, ул. Иван Вазов, ул. Елин Пелин, ул. Йордан Йовков, ул. Климент, ул. Маршал Феодор Толбухин, ул. Митко Палаузов, ул. Никола Вапцаров, ул. Христо Михайлов, ул. Христо Смирненски, ул. Тервел, ул. Цар Иван Шишман, ул. Георги Петлешев.- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Аспарухово.- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Царевци - абонатите електрозахранени от ТП 4.- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - гр. Вълчи дол - абонатите, електрозахранени от ТП 5.- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Войводино - абонатите, електрозахранени от ТП 1.- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Средно село, с. Момчилово, с. Добротич.- от 09:00 ч. до 16:30 ч. - с. Изворско, с. Крумово, с. Пясъчник, с. Радево, с. Ботево и с. Ново Ботево.- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - гр. Суворово и с. Чернево.- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Равна, с. Неново.- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Лопушна - абонатите, електрозахранени от ТП 2. Днес+ Запази и Сподели



