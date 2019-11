Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:00 Film Plus: Футбол: Леванте - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

08:00 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации обзор от 18 ноември

08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Локомотив Москва - Ювентус

08:00 Diema Sport: Волейбол: Добруджа - Хебър, мач от Суперлигата /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Дженоа

09:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Селта /Виго/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:45 BNT 3: Баскетбол: Левски Лукойл - Балкан - среща от Националната баскетболна лига

10:00 Nova Sport: Баскетбол: Локомотив Кубан - Калев, мач от ВТБ лига /п/

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Реал Мадрид - Галатасарай

10:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Славия, мач от efbet Лига /п/

10:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Зенит - Лайпциг Четвърта среща от груповата фаза

11:00 Eurosport: Тенис на маса: Световен тур в Австрия

11:10 FLN: На гости при Джада (Series 3): Дивеч за големия мач (Episode 4)

11:35 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Северна Ирландия - Холандия

12:00 Film Plus: Тенис: Алисън Риск - Елина Свитолина (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - IV четвъртфинал, повторение)

12:00 Max Sport 3: Серия А: Бреша - Интер

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Байерн Мюнхен - Олимпиакос

12:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Черно море, мач от efbet Лига /п/

12:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Голдън Стейт Уориърс - Бостън Селтикс, мач от НБА /п/

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Естудиантес, мач от испанската баскетболна лига /п/

13:35 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Арина Сабаленка (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - I полуфинал, повторение)

13:50 Max Sport 3: Серия А: Рома - Наполи

14:00 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур в Австрия

14:00 Nova Sport: Баскетбол: Билбао - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Цървена звезда - Тотнъм

14:00 Diema Sport: Футбол: Царско село - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/

14:35 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: България - Чехия

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Уотфорд, мач от английската Висша лига /п/

15:35 Film Plus: Тенис: Каролина Мухова - Магда Линет (Korea Open, Сеул; WTA International - финал, повторение)

15:40 Max Sport 3: Серия А: Милан - Лацио

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Нижни Новгород - Жельона гура, мач от ВТБ лига /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аталанта - Манчестър Сити

16:00 Diema Sport: Волейбол: Берое - Марица, мач от Националната волейболна лига за жени /п/

17:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Бетис (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Шефилд Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

17:10 BNT 3: Футбол: Финал на световното първенство за юноши до 17 г.

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Байер Леверкузен - Атлетико Мадрид

18:00 Diema Sport: Футбол: Етър - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/

18:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

19:00 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

19:00 Film Plus: Тенис: Каролина Плишкова - Аля Томлянович (Zhengzhou Open, Чънджоу; WTA Premier - II полуфинал, повторение)

19:10 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Испания - Румъния

19:30 FLN: На гости при Джада (Series 3): Дивеч за големия мач (Episode 4)

19:50 Eurosport: "Отборът отблизо": Волейбол

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Nova Sport: Футбол: Транмиър Роувърс - Уикъмб Уондърърс, мач от английската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:00 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации обзор от 18 ноември

21:20 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

21:25 BNT 3: Шампионска лига по волейбол /жени/: Кан - Марица пряко предаване от Кан /Франция/

21:30 Film Plus: Футбол: Ейбар - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:30 Max Sport 3: БарсаТВ: Барселона - Милан Среща от шампионска лига 2013/14 г.

21:30 Diema Sport: Баскетбол: Голдън Стейт Уориърс - Бостън Селтикс, мач от НБА /п/

21:35 BNT 2: Футбол: Германия - Северна Ирландия квалификации за Европейско първенство 2020 /пряко предаване от Франкфурт/

22:00 TV+: Футбол: Барселона - Селта /Виго/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:10 Eurosport: "Отборът отблизо": Волейбол

22:15 Nova Sport: Футбол: Брадфорд Сити - Екзитър Сити, мач от английската Лига 1 /п/

23:05 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур в Австрия

23:20 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

23:30 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

23:30 Film Plus: Тенис: Алисън ван Уйтванк - Сорана Кърстя (Tashkent Open, Ташкент - финал, WTA International)

