Борис Джонсън се е срещал с бивш агент на КГБ след отравянето на Скрипал Премиерът на Великобритания Борис Джонсън се е срещал с бившия агент на КГБ, руския милиардер Александър Лебедев месец след отравянето на Скрипал, съобщава в. "The Guardian".



Съобщава се, че срещата се е състояла в Италия през април 2018 г., непосредствено след срещата на външните министри от НАТО в Брюксел, организирана заради покушението срещу бившия руски агент Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия. Към момента Джонсън оглавяваше министерството на външните работи на Великобритания.



Според вестника, той е бил поканен на частно парти в околностите на Перуджа от сина на Лебедев - Евгений. Изданието още през септември съобщи за срещата британския външен министър в руския милиардер, но тогава Лебедев отрече, че тя се е състояла. Сега официален негов представител е признал, че е имало такава среща.



Припомняме, на 5 март 2018 г. стана известно, че във Великобритания бившият руски агент Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия са приети в болница след отравяне с неизвестно вещество. Впоследствие стана ясно, че са били отровени с нервно-паралитичното вещество "новичок", създадено от руските спецслужби.



В хода на разследването бяха идентифицирани отровителите "Александр Петров" и "Руслан Боширов", които се оказаха агенти на руското ГРУ.



