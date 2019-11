Още снимки: test Какво се случва на пазара на труда в Европа? Европейският пазар на труда преживява златни години. Защо обаче толкова служители са ядосани?



Безработицата на Стария континент не е била толкова ниска в рамките на цяло поколение. Десет милиона повече хора имат работа днес, отколкото преди финансовата криза от 2008 г. Търсенето на работна ръка остава високо, а броят на новите работни места е невиждано висок. От 22-те държави в Европейския съюз, които имат минимална работна заплата, само в Латвия не бе повишена миналата година, припомня The Wall Street Journal.



Но зад тези данни стои тенденция, която променя Европа. Все по-голям дял от новите работни места са на половин работен ден, временни или други, при които липсва социалната защита, на която работещите на Стария континент са свикнали.



През миналата година 14,2 процента от работните места в Европа са били временни, при 4 процента в Съединените американски щати - оставяйки множество работещи без осигуровки и плащания за пенсия. Резултатът е все повече европейци, които имат работа, но все пак едвам свързват двата края, гледайки как животът на останалите около тях се подобрява.



"Създават се работни места, но те не са добри", смята Виктор Жерардо Понс Аревало, заварчик от Испания, който не е успял да погасява ипотечния си заем по време на еврокризата през 2014 г. и сега живее с двете си дъщери в общинско жилище.



Делът на работещите в еврозоната, които са в риск от бедност, се покачва до 9,2 процента през 2018 г. (след пик от 9,5 процента през 2016 г.) от 7,9 процента през 2007 г.



Над 15 милиона европейци имат несигурни работни места и са изправени пред намаленията на помощите за безработица и социалните програми, въведени при кризата. В Испания, Италия, Гърция и Западна Европа като цяло, това подхранва ентусиазъм за крайни политически движения и сваля подкрепата за социал-демократическите партии, които представляваха трудещите се десетилетия наред.



Във Франция протестите на "жълтите жилетки" изригнаха след повишаване на разходите за живот, включително нов данък върху горивата. "Работя, само за да мога да си плащам сметките", казва Йоан Перотин, 25-годишен финансов специалист, работещ във френска банка в Лион.



Позицията му - такава, която някога щеше да го изстреля по пътя на стабилна кариера - получава чрез агенция за временна заетост. И сега пред него стои рискът той да бъде уволнен почти без предизвестие. В Европа подобни позиции рядко са стълба към постоянна заетост, както в САЩ, коментира изданието.



Растящата несигурност на работното място в Европа променя континента, който някога бе познат със силните си закони, защитаващи работещите - и с постоянно високата безработица. Увеличената гъвкавост в намирането и освобождаването на служители през последните години помогна на компаниите да увеличат печалбите.



Но слабото потребителско търсене остави еврозоната разчитаща на износа. И след като той започна да отслабва тази година, Европейската централна банка отново стартира програмата си за количествени облекчения.



Ефектът на все повечето "атипични работни места" - временни, почасови и други - засяга много повече от разходите на домакинствата. Хората, които често сменят работодателя си или работят само по няколко дни всяка седмица, обикновено получават по-малко квалификация и по-малко повишения, в сравнение с тези, които са наети на пълен работен ден. В крайна сметка това понижава продуктивността.



По-високата временна заетост в Европа, спрямо САЩ, показва структурните разлики между двете икономики. Въпреки че правителствата на Стария континент облекчиха правилата за уволнение, масовите съкращения все пак изискват скъпи обезщетения, което демотивира компании да увеличават броя на служителите на пълен работен ден.



По-бедните южни държави многократно опитваха да преборят високата безработица чрез намаляване на регулациите. Така днес Испания е държавата с най-висок дял работещи на временен договор в ЕС - 26,4 процента.



Преди рецесията от 2008 г. Мириам Суарес чистила 13 хотелски стаи в Барселона на 8-часов работен ден с 20-минутна обедна почивка. След промени в законодателството през 2012 хотелите бяха облекчени от изискването за рамкови договори. Днес Суарес чисти 25 стаи на 5-часов работен ден срещу едно евро на стая. И няма обедна почивка.



В крайна сметка тя е уволнена, след като си взима болничен заради проблеми с кръста и ръката от работата. Ядът си тя излива през април, като гласува за крайнолявата партия "Подемос", която обещава щедро на работещите на подобни нейните условия.



И няма обедна почивка.В крайна сметка тя е уволнена, след като си взима болничен заради проблеми с кръста и ръката от работата. Ядът си тя излива през април, като гласува за крайнолявата партия "Подемос", която обещава щедро на работещите на подобни нейните условия.Никъде гневът обаче не е толкова видим, колкото във Великобритания. От 2008 г. насам две трети от новите работни места на Острова са били временни позиции. И според Тиеми Фецер, икономист в University of Warwick, именно несигурността на пазара на труда е допринесла най-много за гласуването за Brexit през юни 2016 г.