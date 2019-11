Още снимки: test Блейк Лайвли, защо изстри снимките си от Instagram и новият й филм The Rhythm Section Блейк Лайвли изтри всички снимки от профила си в Instagram, освен една. И тя дори не е снимка, а трейлър на филма с нейно участие The Rhythm Section. Последователи й може да са в шок, но ние не сме толкова изненадани.



Преди около година 32-годишната актриса премахна всичките си снимки от социалната мрежа и дори спря да "следва" всички профили, които следваше дотогава. На профила й се появи единствено въпроса "Какво се случва Емили?", а скоро стана ясно, че това е рекламен трик в полза на новия й филм "Лесна услуга".



Ясно ни е, че този път съпругата на Райън Рейнълдс използва същия похват, за да привлече вниманието към The Rhythm Section - трилърът, в който тя изпълнява ролята на жена, търсеща отмъщение за смъртта на семейството си.



