Още снимки: test Полицейски автомобил се подпали Предишната нощ, около 02,00 ч., на ул. "Дунавска" в гр. Лом при изпълнение на служебните задължения в спрян за престой служебен лек автомобил "Опел Астра" с монтанска регистрация, собственост на ОДМВР Монтана, възникнал пожар. В автомобила са били двама младши автоконтрольори от РУ Лом, които са загасили пожара. Служителите не са пострадали. При пожара е унищожено арматурното табло. Спасен е автомобилът. Предполагаемата причина за произшествието е късо съединение. По случая е образувано следствено дело по чл. 331, ал. 1 от НК. Предишната нощ, около 02,00 ч., на ул. "Дунавска" в гр. Лом при изпълнение на служебните задължения в спрян за престой служебен лек автомобил "Опел Астра" с монтанска регистрация, собственост на ОДМВР Монтана, възникнал пожар. В автомобила са били двама младши автоконтрольори от РУ Лом, които са загасили пожара. Служителите не са пострадали. При пожара е унищожено арматурното табло. Спасен е автомобилът. Предполагаемата причина за произшествието е късо съединение. По случая е образувано следствено дело по чл. 331, ал. 1 от НК. /dnews.bg Днес+ Запази и Сподели



