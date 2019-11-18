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Полицейски автомобил се подпали

18.11.2019 11.23

Предишната нощ, около 02,00 ч., на ул. "Дунавска" в гр. Лом при изпълнение на служебните задължения в спрян за престой служебен лек автомобил "Опел Астра" с монтанска регистрация, собственост на ОДМВР Монтана, възникнал пожар. В автомобила са били двама младши автоконтрольори от РУ Лом, които са загасили пожара. Служителите не са пострадали. При пожара е унищожено арматурното табло. Спасен е автомобилът. Предполагаемата причина за произшествието е късо съединение. По случая е образувано следствено дело по чл. 331, ал. 1 от НК. /dnews.bg

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