Спортът по телевизията днес

07:00 Film Plus: Футбол: Хетафе - Осасуна (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

08:00 Diema Sport: Волейбол: Берое - Марица, мач от Националната волейболна лига за жени /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Борнемут, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Бреша - Интер

09:00 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации обзор от 17 ноември

09:00 Film Plus: Футбол: Бетис - Севиля (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:30 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: България - Чехия

10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Уотфорд, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Борусия Дортмунд - Интер Четвърта среща от груповата фаза

11:00 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Петра Мартич (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - I четвъртфинал, повторение)

11:20 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Сърбия - Украйна

12:00 Max Sport 3: Серия А: Парма - Верона

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Билбао - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/

13:10 BNT 3: Баскетбол: България - Словения - квалификация за европейско първенство /жени/

13:40 Film Plus: Тенис: Елена Рибакина - Арина Сабаленка (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - II четвъртфинал, повторение)

14:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Естудиантес, мач от испанската баскетболна лига /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Каляри

15:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Сакраменто Кингс - Бостън Селтикс, мач от НБА /п/

15:35 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Даяна Ястремска (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - III четвъртфинал, повторение)

16:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, обзор

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Локомотив Кубан - Калев, мач от ВТБ лига /п/

16:00 Diema Sport: Волейбол: Добруджа - Хебър, мач от Суперлигата /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Торино - Ювентус

17:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор

17:05 Film Plus: Футбол: Леванте - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:25 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Албания - Франция

18:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, обзор

18:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Арда, мач от efbet Лига /п/

19:15 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: България - Чехия

20:00 Nova Sport: Футбол: Брадфорд Сити - Екзитър Сити, мач от английската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:10 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Дженоа

21:00 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации обзор от 17 ноември

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Евертън, мач от английската Висша лига /п/

21:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Селта /Виго/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:30 Diema Sport: Баскетбол: Чикаго Булс - Бруклин Нетс, мач от НБА /п/

21:35 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Испания - Румъния пряко предаване от Мадрид

22:00 TV+: Футбол: Атлетико /М/ - Еспаньол (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Верона

22:15 Nova Sport: Футбол: Транмиър Роувърс - Уикъмб Уондърърс, мач от английската Лига 1 /п/

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

23:30 Film Plus: Тенис: Катарина Заватска - Сорана Кърстя (Tashkent Open, Ташкент - I полуфинал, WTA International)

